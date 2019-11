Aymée Nuviola recuerda cuando cruzó la frontera con EE.UU. y la metieron presa

Publicado el Domingo, 17 Noviembre, 2019 - 13:49 (GMT-4)

La cantante cubana Aymeé Nuviola recordó los momentos tan duros que tuvo que enfrentar cuando decidió no volver a Cuba y radicarse en Estados Unidos, una determinación que le costó que las autoridades de ese país la retuvieran en la cárcel una vez que cruzó la frontera.

En una entrevista que concedió al periodista Jorge Ramos, de Univisión, la reconocida artista relató que en aquel entonces ella estaba en Cancún, donde tenía un contrato de trabajo que estaba próximo a finalizar. Pero antes de que eso sucediera, optó por no regresar a la Isla y comenzar una vida nueva en Estados Unidos.

“Yo había vivido en México en varias oportunidades: en el DF, en Cancún… Cuando pasé hacían los papeles en la frontera, pero me detuvieron en la cárcel, y la pasé muy triste; pero me sobrepuse por la fe que tengo en Dios… Todavía me conmueve”, expresó visiblemente emocionada.

No ad for you

Aymee explicó que el gobierno cubano nunca le ha negado la entrada al país. Ha ido a la Isla dos veces por cuestiones de trabajo y en otras ocasiones a ver a su padre, que continúa residiendo allá

“Me fui por lo que se va todo el mundo. Yo vivía muy bien allí, en el sentido de que viajaba, entraba y salía mucho, pero siempre supe que no iba a vivir en Cuba, porque había muchas cosas que me incomodaban y no tenía como solucionarlas. Y creo que quizás por eso los cubanos somos parte del problema y no de la solución, porque todos hacemos lo mismo, nos vamos”, comentó.

“Yo veo el pueblo de Venezuela y el de Cuba y noto la diferencia. Veo un pueblo en las calles en Venezuela y un pueblo cubano que no está en números haciendo ningún tipo de petición por cambios. Entonces, digo: ‘bueno, algo tiene que estar pasando. No es igual la situación’. Creo que hay un poco más de aceptación en Cuba…”, subrayó.

“Creo que la gente evita la política, porque es el diario vivir del cubano allí. La gente tiene muchas preocupaciones: cómo vestirse, qué comer. Entonces, además de eso, preocuparse también por hablar de política: es demasiado”, concluyó.