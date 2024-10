Aymée Nuviola se sincera desde el gym y sus fans la animan

Aymée Nuviola no se guarda nada, y ahora compartió en Instagram que, aunque no le gusta el gimnasio, le “toca” ejercitarse. Con su carisma y sin rodeos, Aymée le contó a sus seguidores cómo la convencieron para entrarle a las pesas: “No me agrada pero me toca. Y después que ya entró al gym como que me embulló. Cuéntenme de ustedes que les leo”, escribió junto a varios hashtags y una pregunta: “¿Qué opinas?”.

En un video en el que se le ve con las pesas en mano, Aymée bromeó: “Mi gente, no me gusta hacer ejercicios, pero me toca y aquí estoy, en el gym, con las pesas en la mano... qué les puedo decir, es una tarea. Sé que hay unos cuantos como yo que tampoco lo soportan y vienen, así que estoy con ustedes”.

Las respuestas no tardaron en llegar, y sus seguidores se sintieron identificados. “No soporto el gimnasio, pero hay que ir. Abrazos”, comentó una fan; “Le estás regalando salud y longevidad a tu vida. No tienes que amar el proceso, pero amarás los resultados”, la animó otra seguidora. Alguien más intentó motivarla compartiendo un consejo: “El ejercicio no solo cambia el cuerpo, cambia la mente, la actitud y el humor, es la mejor medicina”. Otro comentario con humor decía: “Cuéntame cómo te embullas para ver si con esa fórmula yo lo logro”.

Muchos también apoyaron a Aymée con mensajes de aliento: “Vamos arriba, Aymée”; “A darle, que después verás los resultados y lo vas a amar”; y algunos se identificaron totalmente, confesando que tampoco son fans del gimnasio: “No me gusta tampoco, pero toca. Saludos, ¡eres espectacular!”; “Esa soy yo”; y “Ay, a mí tampoco me gusta, pero sé que me tengo que imponer”.

Entre los mensajes destacaron quienes la alentaron a ver los beneficios a largo plazo: “Cuando empieces a ver los resultados, verás que lo vas a amar”, y hasta consejos de alimentación: “Añádele jugos de vegetales, tampoco son muy ricos, pero la salud por delante. Al principio cuesta, pero a todo uno se acostumbra”.

Está claro que Aymée Nuviola y su honestidad han tocado una fibra con sus seguidores. Su confesión sobre el gimnasio se volvió un espacio para compartir, motivarse mutuamente y reírse de ese esfuerzo que muchos hacen por cuidar la salud, ¡aunque no siempre les encante!