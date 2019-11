Anuel AA explica el significado de la polémica frase en la que nombra a Maluma y pide que le "dejen quieto"

Publicado el Lunes, 18 Noviembre, 2019 - 06:33 (GMT-4)

Anuel AA ha querido zanjar la polémica que abrió unas semanas atrás al nombrar a Maluma en el remix de Gan-ga.

"Nunca flow Maluma, siempre Real G", canta el puertorriqueño en el tema de Bryant Meyers. Una controvertida frase que más tarde Bad Bunny hizo suya en Twitter y que dio la vuelta al mundo gracias a la influencia en las redes de estos dos reguetoneros.

Algunos amantes del género urbano la interpretaron como una tiradera hacia el Pretty Boy, quien dijo sentirse confundido al respecto en una entrevista con Yo Soy Molusco.

"No sé porque lo hicieron. Estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny o que Anuel me llame y que me digan: 'la dijimos por esto'", expresó el colombiano durante la conversación. Además, aclaró que no había tenido ningún problema con ninguno de los dos en el pasado.

"No me gusta que hablen mierda de mí y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa hablar de ellos", añadió.

Y tras las declaraciones del Dirty Boy y sin saberse si finalmente se produjo la llamada entre ellos, Anuel AA ha aclarado a través de las redes sociales que significado hay detrás de la polémica frase.

"Flow Maluma = Pa las baby. Real G = Ñengo Flow, Real Hasta la Muerte, un delincuente, un bandolero", ha explicado. Es decir, "Flow Maluma" es una manera de definir el estilo "más comercial" del reguetón, mientras que "Real G" es una forma de referirse al más urbano, como el suyo.

Además, en la misma publicación ha instado a sus seguidores a que "dejan a Maluma quieto" debido a todo el revuelo que se ha causado a raíz de ese guiño que le hizo.

Mientras que algunos incondicionales del 'bebesito' le apoyan en esta explicación, otros han salido en defensa de Maluma y de su estilo musical con comentarios como: "Deja a Maluma", "Estuviste flow Maluma un tiempo", "¿Me dirás que China no es para las babys?", "Ridículo ofendiendo a Maluma" o "Mil veces flow Maluma, que un Real G como tú".

De momento, Maluma no se ha vuelto a manifestar sobre este tema. ¿Qué pensará al respecto?