Ángel Santiesteban: "Somos una oposición muerta de hambre"

Publicado el Martes, 19 Noviembre, 2019 - 09:09 (GMT-4)

El reconocido escritor cubano Ángel Santiesteban lamentó que la oposición en la Isla se muere de hambre, "como la mayoría de los presos políticos".

"Escucho que el gobierno USA envía dinero y me pregunto, a dónde va a parar porque a los opositores que están en la primera línea, menos los de la última, no les llega. Somos una oposición muerta de hambre", dijo en un post en su perfil de Facebook.

Previamente el opositor compartió otro mensaje en el que alertó que la disidencia cubana no podía tumbar sola al régimen. "Quizás muchos no lo sepan y hasta se sorprendan: la oposición que está dentro de Cuba, sola, no puede tumbar al régimen", señaló.

No ad for you

El comentario que fue respondido por la opositora Ailer González Mena, quien apuntó que históricamente las oposiciones contras las dictaduras "siempre han necesitado de ayuda del exterior".

Santiesteban alertó de los problemas que afrontan los opositores en la mayor de las Antillas y dijo que "con el dinero que reciben los familiares no alcanza ni para comenzar a llenar la jaba".

"Ahí están Pedro de la Caridad y Santovenia, después de 27 años presos, nadie los llama, reciben mensualmente una jabita y 40 dólares. Se mueren de hambre porque la dictadura no les da trabajo. Y todavía hay que soportar que algunos pregunten cuándo la oposición va a tumbar el régimen", criticó.

El escritor también se preguntó "con qué dinero viaja" lo que calificó como "la oposición de la diáspora, cuando los de Cuba, los que soportan los palos, no tienen dinero ni para merendar una vez que salen de los calabozos".

"Mientras existan los que viven del 'tema Cuba', no se solucionará nada porque después que se caiga el régimen, de qué van a vivir", agregó en otro post en la citada red social.

También indicó que todo aquel que apoyó las relaciones de la era Obama con el régimen cubano, era tildado de "traidor, oportunista, indolente o comemierda".