Opositor Óscar Elías Biscet al pueblo estadounidense: «Dejen de justificar a quienes gobiernan Cuba»

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El médico y activista Óscar Elías Biscet publicó este domingo un artículo de opinión en USA Today dirigido al pueblo estadounidense en el que les pide que dejen de romantizar la Revolución Cubana y de justificar al régimen que oprime a los cubanos.

Biscet escribe desde La Habana, a la luz de un farol, en medio de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas.

«Escribo desde La Habana, a la luz de un viejo farol, porque no hay electricidad de nuevo. A principios de mayo, el gobierno admitió lo que todo cubano ya sabía: el país se quedó sin combustible para mantener las luces encendidas. Esta es la peor crisis que he visto aquí en décadas, y he visto muchas», escribe el opositor.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el 14 de mayo que Cuba no tenía reservas de diésel ni fueloil para sostener la generación eléctrica, en una jornada en que el déficit alcanzó un récord de 2.174 MW.

Biscet, quien pasó más de 11 años en prisiones cubanas sin haber cometido ningún acto de violencia, recuerda que fue encarcelado por negarse a callar sobre bebés dejados morir tras abortos tardíos, por colgar la bandera cubana al revés como señal de socorro y por reunirse con otros cubanos que querían expresarse libremente.

Fue condenado en 2003 a 25 años de prisión durante la llamada Primavera Negra, en el marco de la Causa de los 75, y liberado en 2011 mediante licencia extrapenal.

Tras su liberación, rechazó exiliarse y decidió quedarse en Cuba. «No podía abandonar a mi pueblo a la desesperanza; habiendo alzado la antorcha de la libertad, no podía apagarla ni abandonarla», explica en el artículo.

La policía política lo vigila de cerca y lo detiene con frecuencia. Biscet fue detenido en La Habana en enero de 2023 al salir de su vivienda.

En su texto, el opositor desmonta el argumento del embargo como excusa para todos los males de Cuba con una pregunta directa: «¿En qué otro país defenderías a un gobierno que encarcela periodistas, silencia sacerdotes, deja al pueblo votar solo por el partido gobernante y luego descarta cada queja señalando a un enemigo extranjero?»

«No les pido que odien a mi país. Les pido que dejen de poner excusas a los hombres que lo gobiernan», escribe Biscet.

El activista recuerda las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en más de cincuenta ciudades pidiendo libertad y el régimen respondió con arrestos masivos y largas condenas de prisión.

«Esas personas no eran traidores ni agentes extranjeros. Eran cubanos ordinarios que simplemente habían perdido la esperanza», señala.

Según datos de Justicia 11J, en mayo de 2026 había 775 presos políticos en Cuba, de los cuales 338 eran condenados por las protestas del 11J.

Biscet invoca a Martin Luther King Jr. y a Mahatma Gandhi como sus referentes políticos y rechaza la violencia como camino: «Cuba no se curará con odio ni venganza. El cambio vendrá a través de la conciencia, el espíritu cívico y los cubanos que encuentren el valor de hablar honestamente entre sí de nuevo».

El artículo cierra con una imagen que resume la resistencia del opositor: «Esta noche estoy sentado en la oscuridad, con todas las razones para rendirme, pero no lo haré. Cuba será libre, y los cubanos estamos trabajando hacia esa liberación».