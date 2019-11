Hija de Silvio Rodríguez cuenta su experiencia en el rescate de perros tras protesta en La Habana

Publicado el Martes, 12 Noviembre, 2019 - 10:48 (GMT-4)

Violeta Rodríguez Chaviano, hija del trovador Silvio Rodríguez, se mostró emocionada por el rescate de varios perros en la sede de Zoonosis y relató cómo fue la protesta que precedió a la entrega de los animales.

En este sentido explicó, a través de un post publicado este lunes en su perfil de Facebook, que hasta la fecha nunca había ido al Centro de Observación Animal ubicado en el municipio La Lisa, en La Habana, y celebró haber contribuido a salvar la vida de los perros.

"No he llorado, no me he exaltado, ni me le he tirado a la yugular de nadie. Tenía un propósito y lo cumplí. Lo cumplimos! El de no dejar que mañana martes mataran por envenenamiento a los perros que estaban allí y eso, para mí, es suficiente!. Lo que sea que haya que hacer por salvar una vida!", aseguró.

Rodríguez explicó que llegó a la protesta que se organizó en las inmediaciones de Zoonosis a las 9.am, momento en que había cerca de 20 policías. "Al llegar ya habían activistas dentro de Zoonosis 'negociando' con ellos. Pedí un cartel para apoyar la marcha PACÍFICA porque yo no llevaba y me lo dieron. Unos minutos antes de abrirse las compuertas para dar las conclusiones de la 'negociación', los policías todos, incluida la guagua, se fueron. Solo quedo un carro con un par de policías uniformados y seguramente algunos enmascarados", detalló.

La hija del trovador cubano relató que acto seguido salieron los protectores y comunicaron que iban a dar a los perros y que no iban a salir más vehículos de Zoonosis. También hizo referencia a la reunión que este martes mantendrán los activistas y el gobierno en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología.

"Nos entregaron 11 perros de los 13 que teníamos comprendidos, a partir de su propia información. También hay versiones de que no eran 13 y si 17. Estando ahí llegó un muchacho con una perrita alegando que iba entregarla porque eso era un hostal canino!!!???? A esa también la rescatamos", afirmó.

En este sentido también dijo que un integrante de Zoonosis encendió los ánimos de los activistas. "Nos dijo que nos lleváramos esos perros, 'sí total está en camino un carro con 40 perros'", apuntó.

Violeta Rodríguez señaló que "los objetivos a corto plazo" se lograron al evitar la muerte de los animales. "12 perros no serán asesinados mañana (por el martes) por el simple hecho de existir y esto es el principio de una lucha que, parece, no será por gusto! Monté seis perros en mi carro y los dejé en Rancho Boyeros, desde donde serán ubicados. Nunca antes he tenido tantos perros en mi carro, tan cerca bajo mi responsabilidad. Es muy emocionante saber que salvas esas vidas y verlos al principio miedoso, pero luego alegres y agradecidos!", explicó.