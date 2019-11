Jennifer Lopez felicita a su "adolescente favorita", la hija de su prometido Alex Rodriguez

Publicado el Martes, 19 Noviembre, 2019 - 08:49 (GMT-4)

Desde que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez comenzaron a salir dos años atrás, ambos acogieron a los hijos del otro como suyos y en infinidad de ocasiones les hemos visto compartir a todos juntos como una gran familia.

La cercanía que hay entre las hijas del explotero y Jennifer Lopez ha quedado reflejada una vez más en Instagram con la hermosa felicitación que le ha dedicado la cantante a la mayor de las niñas, Natasha, por su 15 cumpleaños.

"¡Deseándole un feliz 15 cumpleaños a mi adolescente favorita! Sigue iluminando a las personas que te rodean con tu infecciosa luz. Te quiero y espero que tengas el mejor día", le ha felicitado junto a una foto en la que aparecen sonrientes junto a una tarta de cumpleaños.

Natasha siente una gran admiración hacia su madrastra y se sabe a la perfección todas las coreografías de la bailarina. Es difícil olvidar la pequeña batalla de baile a la que se batieron sobre una embarcación el verano pasado.

Sobre la relación que tienen sus hijas con su pareja, Alex Rodriguez dijo un año atrás para Entertainment Tonight: "Mis niñas la adoran. Es un gran modelo a seguir para ellas y por eso no paran de decir que quieren hacer todo lo que hace Jennifer. Quieren cantar, quieren bailar, producir, dirigir. Mucha gente no sabe que, además, es una gran atleta y una mujer de negocios sensacional. Así que me considero el padre más afortunado del mundo por la oportunidad que tengo de exponer a mis hijas a una persona tan brillante como Jennifer".

Por otra parte, el orgulloso padre también felicitó a su hija por su nueva edad. "Para mi hermosa e increíble hija. No puedo creer cuántos años tienes ahora y cuánto has crecido. Estoy muy orgullosa de la chica en la que te has convertido y sigues siendo cada día", escribió en Instagram.

Natasha -o Tashi, como le llaman sus allegados- sopló las velas este domingo rodeada de sus amigos y sus seres queridos.

El prometido de la Diva del Bronx compartió un retrato familiar de la celebración en el que aparecía también su expareja y madre de la joven, Cynthia Scurtis y la actual pareja de ésta, Angel Nicolas.