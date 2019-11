Emilia Clarke revela las presiones que ha sufrido para desnudarse tras "Juego de Tronos"

Publicado el Miércoles, 20 Noviembre, 2019 - 08:29 (GMT-4)

Emilia Clarke, la actriz que dio vida a Daenerys Targaryen en la popular serie Juego de Tronos, se ha abierto en canal en una entrevista en el podcast Armchair Expert, donde ha relatado las presiones que ha sufrido para desnudarse tras protagonizar la ficción de HBO.

"Tuve varias discusiones. Por ejemplo, les decía que las sábanas no me cubrían todo el cuerpo y me contestaban: 'No querrás decepcionar a tus seguidores de Juego de Tronos", recordó.

Ahora la actriz británica tiene 33 años y sabe poner limites, pero cuando comenzó su carrera en el mundo de la interpretación con la galardonada serie tenía 22. "Era una recién salida de la escuela dramática y me lo tomé como un trabajo. Si está en el guion entonces es que es necesario", explicó. Por eso cuando se encontró con los desnudos en el guion de Juego de Tronos, los aceptó a pesar de que no estaban estipulados en el contrato que había firmado previamente.

Durante las primeras temporadas, Emilia Clarke protagonizó múltiples desnudos que se fueron reduciendo a medida que fue avanzando la trama. Y parece que tras ellos, los directores le han exigido quitarse la ropa para otros papeles.

Aun así, también ha relatado la incomodidad que sentía rodar esas escenas en la serie que la catapultó a la fama mundial. Tanto que incluso se encerraba en el baño a llorar. "Si algo me hacía sentir mal, me iba al baño a llorar y después volvía para hacer la escena", confesó.

Esta no es la primera vez que la intérprete pone en manifiesto la incomodidad que le provocaban los desnudos. En una entrevista para el diario The Sun reconoció que el estrés que lo generaban estas escenas le hizo depender del alcohol para rodarlas. "Todo lo que necesito es vodka, una iluminación favorecedora y estoy lista", dijo entonces.

Por suerte para ella, encontró un gran apoyo dentro del elenco: Jason Momoa. "Definitivamente fue difícil, pero las escenas con Jason fueron maravillosas, porque él decía 'no cariño, esto no está bien'. Cuidó de mi en un ambiente en el que nunca pené que iba a necesitar que alguien lo hiciese".