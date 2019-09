"Juego de Tronos" y "Chernobyl" arrasan en los Premios Emmy 2019

Publicado el Lunes, 23 Septiembre, 2019 - 07:07 (GMT-5)

Este domingo 22 de septiembre tuvo lugar la ceremonia número 71 de los Premios Emmy, donde Juego de Tronos se terminó de coronar como la serie más premiada de la historia de los galardones.

Partía como favorita con 32 nominaciones, y finalmente se llevó 12 premios la ficción de HBO, incluyendo 'Mejor Serie Dramática' y 'Mejor Actor de Reparto' para Peter Dinklage por su interpretación de Tyrion Lannister.

Y sumando los recogidos en ediciones anteriores la serie, que este año se ha despedido de la televisión por todo lo alto con su octava temporada, acumula 47 Emmys en su palmarés. ¡Wow!

Por su parte, Chernobyl se llevó 10 galardones. Consiguiendo así que HBO dominase esta edición con 34 galardones.

En un segundo lugar quedó la plataforma Netflix, que se llevó 27 premios, entre los que está 'Mejor película de televisión' por la interactiva Black Mirror: Bandersnatch.

Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue Fleabag de Amazon, que consiguió el Emmy a 'Mejor Serie de Comedia'. Mientras que The Marvelous Mrs. Maisel, que fue una de las grandes protagonistas de la edición pasada, finalmente se llevó ocho.

Aquí la lista de los ganadores de las principales categorías:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

"Game of Thrones" (HBO)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

"Fleabag" (Amazon Studios)

MEJOR MINISERIE

"Chernobyl" (HBO)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Bill Hader, "Barry"

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Billy Porter, "Pose"

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Jodie Comer, "Killing Eve"

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE

Michelle Williams, "Fosse/Verdon

MEJOR ACTOR DE MINISERIE

Jharrel Jerome, "When They See Us"

MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES

"Las Week Tonight with John Oliver" (HBO)

MEJOR PROGRAMA DE VARIEDADES CON SKETCHES

"Saturday Night Live" (NBC)

MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIA

"RuPaul's Drag Race" (VH1)