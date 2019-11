Diván, Leoni Torres, El Chacal y Alex Duvall acaparan popularidad a lo largo de 2019

Publicado el Sábado, 23 Noviembre, 2019 - 16:02 (GMT-4)

En las nominaciones a los Premios Lucas de este año, apenas hubo coincidencia entre el jurado de especialistas que determina el mejor video y el público que vota por los más populares. Un solo título gozó de ambas preferencias: No puedo parar, realizado por Yeandro Tamayo para Leoni Torres y Gilberto Santa Rosa.

No puedo parar está nominado a los Premios Lucas en las categorías de mejor video de música popular bailable, mejor video del año, mejor dirección, producción, vestuario, dirección de arte y mejor video coreográfico, además de la nominación de video más popular, para un total de ocho menciones, lo cual lo coloca en la cima de la consideración tanto de los especialistas como del público.

Leoni Torres es seguramente uno de los artistas más populares del año, y así lo confirman sus tres presencias en la lista de los videos musicales preferidos por el público. Además de unirse a Gilberto Santa Rosa en Ya no puedo parar, Leoni canta con Gente de Zona, Mejor sin ti, también dirigido por Yeandro Tamayo; mientras que interpreta A que te saco de mí, al lado de Diván, ambos conducidos por Charles Cabrera. Por si fuera poco, Leoni presentó este año otros videos, muy populares, pero que no consiguieron colarse en la lista como Perdona si te digo, y Se me olvidó quererte, al lado de Rosario Flores,

Gente de Zona, cuya popularidad al parecer continúa incólume, a pesar de la campaña contraria de algunos medios en Miami, colocaron entre los exitazos del año Tan Bueno, junto con Mau y Ricky; El mentiroso, al lado de Silvestre Dangond; y Por qué será, acompañados por Yulién Oviedo. Sin embargo, ninguno de los tres temas consiguieron escalar, sorprendentemente, a la lista de los más populares de Lucas, adonde escaló solamente la colaboración con Leoni Torres.

Y si Leoni ocupó tres lugares en la lista, Diván se apropió de cuatro. Aparece, como ya se menciona antes, al lado de Leoni Torres en A que te saco de mí; en solitario en Te amo (Freddy Loons), y junto a Jacob Forever y Lenier en los respectivos videos Infiel y Pobre corazón, ambos dirigidos también por Freddy Loons, quien se convierte en el director de videos que más suena en Cuba.

El Chacal está presente en el Top Ten de Lucas mediante La mentira, que dirige Adrián Sánchez Ávila, y Hoy lo que toca es party, al lado de Alex Duvall, el cuarto integrante de este cuarteto de estrellas. Duvall cuenta con otro tema en lista: El Bombazo, uno de los más populares del año, con la colaboración de Yomil y El Dany.

Entre Diván, Leoni Torres, El Chacal y Alex Duvall acaparan nueve de los diez escaños de la lista que contiene los videos musicales más populares de 2019. Fuera de esta dinámica, aparece Buena Fue con Bolero sangriento, cuya presencia tampoco es tan sorpresiva como la ausencia de Orishas, Telmarys, Los Van Van, Alexander Abreu o Señorita Dayana.