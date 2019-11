Cubano de Miami denuncia que la Aduana de Cuba le decomisó un juguete para sus hijos

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 07:11 (GMT-4)

Un ciudadano cubano, que fue identificado como Jorge San Martín, llegó el pasado 17 de noviembre a Holguín en un viaje exprés para visitar a su abuela, que atraviesa un delicado momento de salud. Según explicó a CiberCuba, a su llegada al Aeropuerto Internacional Frank País se encontró con una desagradable situación por el juguete que traía para sus hijos.

Oficiales de la Aduana lo retuvieron durante casi cuatro horas y bajo investigación. "Parece que ellos estaban esperando que salieran la gran mayoría de personas. Mi maleta fue la última y, cuando llegó, un señor se dirigió y me preguntó si esa maleta era mía. Acto seguido me pidió que lo acompañara, de ahí en adelante todo fue una investigación sobre mi persona y mi pasaporte", aseguró.

Los oficiales le pidieron abrir la maleta, donde tenía unos walkie-talkie de juguete, que eran un regalo para sus hijos. "Me pidieron abrir la maleta y me preguntaron por esos equipos, les expliqué que eran un juguete para mis niños. Me respondieron que eso estaba prohibido y que me lo iban a decomisar", relató.

"Me pidieron que abriera el paquete donde venía el juegue y al ver mi intención de romperlo me avisaron que si rompía el paquete, iba a ser multado y detenido. Al final lo abrí a la fuerza, los oficiales se enfurecieron y les dije que no lo iba a abrir de otra forma, pues la cuchilla que ellos me dieron me podía cortar", agregó.

San Martín, que residente actualmente en Miami, estuvo casi cuatro horas retenido junto a varias personas más. "Les estaban decomisando cosas, pero a mí tenían allí por ese juguete", criticó.

Este hombre fotografió a escondidas el momento en que los oficiales le incautaron los walkie-talkie.

"De qué forma los niños van a tener una infancia feliz, si estos sujetos lo que ven que les cuadra para ellos, nos los quitan. ¿Hasta cuándo será eso?", lamentó este cubano.

Según la reglamentación de la Aduana de Cuba se trata de un artículo que necesita una "aprobación previa de la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones".

Esta aprobación también afecta a los equipos de fax inalámbricos, las pizarras telefónicas de todo tipo, dispositivos para redes de datos, como los routers y computadores; así como a los teléfonos inalámbricos, excepto los que operan en las bandas de 40-49 Mhz; 2,4Ghz; y de los 5Ghz; los micrófonos inalámbricos y sus accesorios.

La norma incluye a los transmisores de radio de cualquier naturaleza y servicio (radares, radiofaros, radioenlaces, buscadores de personas, de radiodifusión, equipos para telemedición, telemando), los receptores de radio profesionales, las estaciones receptoras, las antenas parabólicas, sus accesorios y los teléfonos satelitales.