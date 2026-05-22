Aduana cubana detecta más de 24 mil euros ocultos en equipaje de pasajero rumbo a Europa

Descubren más de 24 mil euros escondidos en doble fondo de maleta en La Habana

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La Aduana de Cuba interceptó 24,150 euros escondidos en el doble fondo y los laterales del equipaje de un pasajero con destino a Europa en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, según informó ayer el vicejefe primero de la institución, Wiliam Pérez González, a través de su cuenta en X.

El funcionario, portavoz habitual de los operativos aduaneros, publicó fotografías de evidencia que muestran fajos de billetes de 50 euros dentro de bolsas de viaje y en una bandeja oficial con el sello «ADUANA CUBA CUSTOMS».

Según el comunicado, «se imponen las medidas administrativas previstas y es realizada la denuncia a la policía donde continúan las investigaciones».

La suma detectada supera en más de cuatro veces el límite legal permitido: la normativa cubana vigente establece que las personas naturales solo pueden exportar hasta 5,000 dólares o su equivalente en monedas libremente convertibles sin autorización previa del presidente del Banco Central de Cuba.

Este caso se suma a una serie de incautaciones similares registradas en el mismo aeropuerto durante los últimos meses.

En abril de 2025, la Aduana interceptó 26,000 euros ocultos en doble fondo sellado con nailon en el aeropuerto capitalino, y ese mismo mes decomisó más de 16,000 dólares canadienses y euros escondidos en los tubos de una maleta.

En septiembre de 2025, los agentes detectaron más de 23,000 dólares ocultos en toallitas húmedas, el doble fondo de una mochila y el cinto de un viajero.

En marzo de 2025, la Aduana también frustró el intento de sacar dos kilogramos de oro en lingotes ocultos en un doble fondo de equipaje en el mismo aeropuerto.

Los métodos de ocultación detectados por las autoridades aduaneras incluyen dobles fondos sellados con nailon, laterales de maletas, tubos internos de equipaje, paquetes de toallitas húmedas, pañales y cinturones.

El patrón recurrente refleja una práctica extendida de intentar sacar divisas del país de forma irregular, en un contexto de grave crisis económica y de severas restricciones al acceso a moneda extranjera en la Isla.

En 2022 se registraron 233 infracciones con decomisos por 5.3 millones de pesos cubanos y 420,000 dólares; en el primer trimestre de 2024, los decomisos alcanzaron 3.2 millones de pesos y 91,000 dólares.

Las investigaciones sobre el caso más reciente continúan a cargo de la policía cubana.