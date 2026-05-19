Cubanos recurren a cocinas solares para sobrevivir a los apagones

Un video de cubanos cocinando con hornillas solares parabólicas fabricadas en China se ha vuelto viral en redes en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla.

Una tienda privada en La Habana vende estos artefactos a 135 dólares como alternativa de supervivencia en la isla, donde los apagones superan las 19 horas diarias en la capital y llegan a 22 horas en algunas provincias del interior.

El local, Doble J Comercial, ubicado en Galiano 310, entre Neptuno y San Miguel, en Centro Habana, promociona el dispositivo —un enorme reflector cóncavo de metro y medio de diámetro— como «la nueva tecnología» para cocinar sin electricidad, sin gas y sin carbón, según reportó el portal independiente 14yMedio.

«Colocamos una buena posición de la cocina para que refleje perfectamente el sol en la sartén», explica una voz femenina en el vídeo promocional difundido en redes sociales, donde se muestra la cocción de dos salchichas en apenas dos minutos.

Sin embargo, los tiempos de cocción reales distan mucho de esa demostración: según páginas especializadas, las verduras troceadas tardan entre 45 y 90 minutos, el arroz o las legumbres entre 90 y 150 minutos, y las carnes entre dos y tres horas.

Los comentarios en redes sociales reflejan escepticismo y humor amargo a partes iguales.

«Tienes que ponerte una careta de soldar porque te vas a quedar ciega», advirtió un usuario, mientras otro señaló que «se quema la piel del cocinero primero que las salchichas».

Otros apuntaron al problema más evidente del dispositivo: «Por la noche o en días de lluvia a comer tajadas de aire».

El dueño de la tienda, Rafael Pavón, exempleado de Aduanas para la comercializadora estatal ITH S.A. y fundador de la mipyme en 2023, defiende el producto: «Son reales y funcionan, siempre que haya buen sol».

El fenómeno no es nuevo en la isla. En febrero de este año, una mujer en Trinidad, Sancti Spíritus, rescató un horno solar traído a Cuba durante el Período Especial de los años 90 para cocinar frijoles colorados durante los apagones, asegurando que el artefacto «funciona como el primer día» tras 36 años.

La crisis que empuja a los cubanos a estas soluciones es devastadora. Cuba enfrenta en 2026 un déficit de generación eléctrica de aproximadamente 2,040 megavatios frente a una demanda de entre 3,000 y 3,250 MW.

El 14 de mayo, un apagón masivo afectó desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo —siete de las 15 provincias—, y la Unión Eléctrica proyectó que el 61% de la isla estaría sin electricidad en el horario pico nocturno.

El colapso tiene raíces estructurales agravadas por la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, que cortó el suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo, mientras México suspendía también sus envíos ese mismo mes, privando a Cuba del 44% de sus importaciones de petróleo.

El propio Díaz-Canel reconoció implícitamente el retroceso el 28 de marzo, cuando pidió garantizar «materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña» durante el Día Nacional de la Defensa en Habana del Este —la misma frase que ya había pronunciado en mayo de 2025 en Villa Clara, convertida ahora en política pública explícita.

Un usuario en redes sociales resumió con ironía el estado de la situación: «Ya pronto comenzamos con las señales de humo para comunicarnos».

La magnitud de la emergencia llevó a la ONU a lanzar en marzo un plan de acción de 94,1 millones de dólares para Cuba, con una advertencia de su coordinador residente, Francisco Pichón: «Tememos un rápido deterioro, con la posible pérdida de vidas».