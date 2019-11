Limay Blanco denuncia fosa en la calle de su casa tras su esposa enfermar de dengue: "Los vecinos se han quejado pero no ha llegado al oído indicado"

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 08:10 (GMT-4)

El humorista cubano Limay Blanco ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en la que ha denunciado ante la mirada de sus seguidores el salidero de una fosa que corre desde hace cuatro años por las afueras de su casa en el Barrio Obrero. El comediante ha hecho pública la queja después de que su esposa Glenda Medina enfermase de dengue.

"Yo no iba a subir este vídeo, pero tengo una niña de tres anitos y no quiero, como ningún papá, que se enferme. Ojalá que si me tocan la puerta sea para decirme 'Limay ya están arreglando los salideros' y no para decirme '¿porqué usted subió este vídeo?'", comentó el artista.

A continuación, Muñi Muñi explicó que tuvo que dejar a su hija Maily con su abuela porque la epidemia está presente en su cuadra. Además, agregó que "los vecinos se han quejado pero no ha llegado al oído indicado", por lo que decidió subir el audiovisual para ver si de esta manera llega a las personas adecuadas y lograr resolver el problema.

No ad for you

"Yo tuve que mandar a mi hija para casa de su abuela por que en mi cuadra hay dengue, pero es que ese salidero lleva tremendo tiempo ahí y los vecinos se han quejado pero no ha llegado al oído indicado. Entonces vienen por la mañana a fumigar, hermano está bien fumiga, pero mira, el foco está en la calle y eso en un día lo arreglan. Pero no tengo a quien decírselo, a ver si entre los 80000 amigos que tengo aquí en Instagram hay un oído", concluyó.

Glenda Medina, quien es muy activa en las redes sociales, hizo su última aparición en su perfil de Instagram hace seis días cuando compartió con sus admiradores una fotografía en la que aparecía posando al lado de Limay Blanco.

"Las expectativas reducen la felicidad. Pero cuando la realidad supera las expectativas, la felicidad rebasa los límites", escribió la joven cubana junto a la instantánea.