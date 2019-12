Alcalde de Miami Francis Suárez visita el set de la película "Plantados" y habla de los artistas y la política

Publicado el Lunes, 2 Diciembre, 2019 - 11:00 (GMT-4)

El alcalde de Miami, Francis Suárez, visitó recientemente el set de filmación de la película "Plantados", que rueda desde hace dos meses el realizador Lilo Vilaplana en el sur de Florida, y que cuenta el martirio sufrido por prisioneros políticos del castrismo durante estas seis décadas.

"Todo esto es sumamente importante", dijo el alcalde Suárez en entrevista con CiberCuba, "No solamente para detallar la historia de los tantos presos políticos que han sufrido y en algunos casos muerto en las cárceles en Cuba, batallando contra el comunismo, sino también los que están sufriendo hoy en día José Daniel Ferrer y muchos otros."

Según el joven alcalde, conocer de primera mano historias y testimonios como los que describe "Plantados" refuerza aún más sus decisiones con respecto a artistas cubanos que, en su opinión, vienen a Miami a hacer propaganda del castrismo.

"Por eso he tomado las posturas que he tomado con respecto a algunos artistas cubanos que critican al exilio o que elogian al castrismo, artistas que o no entienden o no les importa el verdadero sufrimiento de los cubanos que han dado todo para intentar probar la libertad", dijo el alcalde.

Francis Suárez es el primer alcalde de Miami nacido en esta ciudad, y confiesa que este tipo de audiovisuales le ayudan a entender la magnitud de lo que han sufrido tantas generaciones de cubanos.

"Este filme es importante para mi generación porque nosotros solamente conocemos los Estados Unidos, yo nunca he visitado Cuba, he vivido Cuba a través de los cuentos de mis padres y mis abuelos. Estas cárceles que muestra la película se hicieron en detalle, así las describieron los consultores y víctimas que sufrieron prisión".

Durante su recorrido por el set de "Plantados", se ve al alcalde dialogar con el director Vilaplana, con parte del elenco de la película, y recorrer las celdas construidas con gran precisión para evocar las que privaron de libertad a tantos activistas y opositores en Cuba.