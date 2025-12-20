Eileen Higgins presta juramento como la primera alcaldesa demócrata de Miami

Vídeos relacionados:

Eileen Higgins juró el jueves como alcaldesa de la ciudad de Miami, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo y en la primera demócrata elegida para dirigir la ciudad en más de dos décadas.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del campus del downtown del Miami Dade College, ante un recinto abarrotado de simpatizantes, funcionarios electos y líderes políticos locales.

El juramento fue tomado por el secretario del Tribunal del Condado de Miami-Dade, Juan Fernández-Barquín. Higgins estuvo acompañada por sus padres y recibió una prolongada ovación del público presente.

En las primeras filas se encontraban la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el alcalde saliente de Miami, Francis Suárez, los cinco comisionados de la ciudad y varios de los excolegas de Higgins en la Comisión del Condado.

En su primer discurso como alcaldesa, Higgins subrayó el mensaje que marcó su campaña electoral.

"Eligieron la competencia por encima de la corrupción, la dirección por encima de la distracción, el servicio público por encima del estancamiento político", afirmó.

Añadió que su compromiso será convertir esa visión en acciones concretas y medibles.

"Mi trabajo ahora es cumplir con sus decisiones y hacer que la visión se concrete con determinación: una ciudad definida no por lo que decimos, sino por lo que hacemos", recalcó.

La nueva alcaldesa hizo un llamado explícito a la unidad y se dirigió directamente a quienes no la respaldaron en las urnas. "Estoy aquí para servir a todos", dijo.

Recalcó que Miami debe funcionar para cada uno de sus residentes, independientemente de su origen, idioma, creencias, preferencias políticas o lugar de residencia.

"La diversidad de nuestra comunidad es nuestra fortaleza", expresó.

Higgins, de 61 años, asumió el cargo tras ganar las elecciones del pasado 9 de diciembre con cerca del 60 % de los votos frente al republicano Emilio González, candidato respaldado por el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Aunque las elecciones municipales en Miami son oficialmente no partidistas, el resultado puso fin a una racha de 24 años sin que un demócrata ganara la Alcaldía, desde la llegada de Manny Díaz al cargo en 2001.

Además de ser la primera mujer, es la primera persona no hispana en ocupar la jefatura del Gobierno municipal de Miami, una ciudad de mayoría latina.

Su victoria fue interpretada como un giro político significativo en el sur de Florida y como una señal de que el mapa electoral de la región continúa evolucionando.

Durante la ceremonia y en declaraciones previas, Higgins reiteró que una de sus prioridades será poner orden en un Ayuntamiento que, según ella, ha estado marcado por el caos y los conflictos internos en los últimos años.

Entre los temas que ocuparán un lugar central en su agenda, mencionó la creación de más viviendas asequibles y la reforma del problemático sistema de permisos de la ciudad, que ha sido fuente de quejas tanto de residentes como de empresarios.

"Tenemos que actuar como el gobierno de una de las ciudades más famosas del mundo", había declarado la semana pasada, al referirse a la necesidad de mejorar la eficiencia y la credibilidad de la administración municipal.

Higgins gobernará junto a una Comisión Municipal mayormente nueva y con poca experiencia.

Tras las elecciones recientes, Christine King es la comisionada con más antigüedad, al iniciar su segundo mandato. Rolando Escalona ganó de forma sorpresiva el Distrito 3 frente al excomisionado Frank Carollo; Ralph Rosado, urbanista sin experiencia previa en cargos públicos, se incorporó tras una elección especial en junio; y Miguel Ángel Gabela y Damián Pardo se encuentran a mitad de su primer mandato.

En el plano político, la llegada de Higgins al Ayuntamiento coincide con el liderazgo demócrata de Daniella Levine Cava en el condado de Miami-Dade, un hecho inédito que consolida un momento de protagonismo femenino en los principales cargos de gobierno local del sur de Florida.

Antes de su etapa como comisionada del condado, Higgins trabajó en el Servicio Exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2012. Durante ese periodo fue asistente de personal de la embajadora estadounidense en México y posteriormente responsable de Asuntos Económicos y Energéticos para Sudáfrica y Namibia.

En campaña y ya como alcaldesa electa, Higgins también ha manifestado su oposición al acuerdo 287(g) firmado por la Comisión de Miami con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite a la Policía local colaborar en tareas de control migratorio federal. El tema sigue siendo uno de los puntos sensibles del debate político en la ciudad.

"Cuando nos unimos, cuando compartimos esta ciudad y nos respetamos mutuamente, nuestra oportunidad es infinita", afirmó Higgins durante su intervención en el Miami-Dade College.

Con su juramento, inicia una nueva etapa en la política de Miami, marcada por expectativas de cambio en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos.