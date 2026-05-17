Trump aprieta a Cuba con la «estrategia de la boa constrictora»: Francis Suárez explica el plan del presidente

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Francis Suárez, figura cubanoamericana del Partido Republicano y exalcalde de Miami, describió el jueves la política del presidente Donald Trump hacia Cuba como la «estrategia de la boa constrictora», en una entrevista con The Will Cain Show que se publicó el 15 de mayo.

«Lo llamo la estrategia de la boa constrictora. Ha continuado ejerciendo cada vez más presión mientras negocia al mismo tiempo», afirmó Suárez, sintetizando en una metáfora la doctrina de presión máxima que la administración Trump aplica al régimen de La Habana.

Según Suárez, Trump ha ofrecido una salida a los líderes del régimen cubano, pero estos se niegan a tomarla. «Le ha dado a cada persona una salida, una oportunidad de irse. Desafortunadamente, muchos no creen en su determinación o en su voluntad, o por alguna razón piensan que no pueden o no deben irse, y entonces se atrincheran. Y eso ha tenido consecuencias desastrosas», señaló.

El exalcalde advirtió que el tiempo se agota: «Creo que habrá una pequeña ventana. Si no aprovechan esa ventana, mi suposición es que Estados Unidos actuará y francamente creará un cambio generacional en este hemisferio una vez más».

Suárez también subrayó las implicaciones más amplias de la estrategia, al señalar que Cuba sirve como «base de operaciones» para los enemigos de Estados Unidos, con consecuencias directas para la inmigración ilegal y la seguridad hemisférica.

Las palabras de Suárez tienen un respaldo concreto en las acciones de la administración. El 20 de enero de 2026, Trump reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. El 29 de enero firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando una emergencia nacional respecto a la isla.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra la dictadura que amplía las sanciones, bloquea bienes vinculados al régimen en territorio estadounidense y prevé sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas.

Desde enero de 2026, la administración ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla, lo que ha agravado una crisis energética con apagones de hasta 25 horas diarias.

El 6 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio designó bajo ese marco sancionatorio a GAESA —el conglomerado empresarial militar cubano—, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y a Moa Nickel S.A. Las sanciones de Trump contra el régimen cubano sacudieron también a la empresa canadiense Sherritt, que informó que las medidas alteraban materialmente su capacidad de operar en Cuba.

El asesor principal de Marco Rubio sobre las sanciones contra GAESA ha confirmado que la presión continuará escalando si el régimen no cede, en línea con lo que Suárez describió: «El presidente ha articulado la estrategia. La está ejecutando. Está aplicando más presión».