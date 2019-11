Osmani García pide disculpas y dice que no cantará más ni en Cuba ni en Miami

Publicado el Martes, 26 Noviembre, 2019 - 17:26 (GMT-4)

El reguetonero cubano Osmani García ha declaro que no va a cantar más ni en Cuba ni en Miami, en medio de la polémica que se ha desatado entre parte del exilio y los artistas de la Isla que se presentan en Estados Unidos.

"Ya yo decidí no cantar más en Cuba hasta que no cambie la cosa y no cantar más en Miami", sostuvo el cantante. "Si alguna vez vuelvo a merecer cantar para multitudes que sea en la arena", dijo.

En un video live en Facebook, Osmani habló a modo de reconciliación tanto con sus seguidores "que lo tuvieron que ver diciendo malas palabras", como con el presentador Alexander Otaola.

De Otaola, Osmani García dijo que no le diría más nombretes, ya que en estos días lo llamó “pichón de comunista”, y sostuvo que estaba jugando "con el dolor de las familias cubanas”.

Según Osmani, es muy duro la presión que están ejerciendo contra los artistas. "Es injusto lo que llevan haciendo hace años con los músicos", sostuvo.

"Es doloroso ver que amigos tuyos te metan en esa olla política", agregó.

También aseguró que él y los demás artistas cubanos lo que quieren es que sus familiares estén bien dentro de la Isla.

En declaraciones recientes, Osmani también llamó a Otaola “comunista moderno” por sus campañas contra los artistas cubanos, quien según él no se prenuncian contra el régimen cubano.

"Yo sé lo que tú tienes en el corazón hijoeputín, como te digo yo", dijo Osmani a Otaola en el video aquí compartido. "Tú sabes que no te odio ni nada de eso, al contrario, te admiro como muchas personas, pero tienes que reconocer que se te ha ido la mano".

Hace unos días, el reguetonero pidió al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, al expresidente Raúl Castro y al alcalde Miami Francis Suarez, que los artistas cubanos puedan "vivir en paz".

También llamó “haters” a aquellos que exigen definición política a los artistas cubanos de ambas orillas. Asimismo, los ofendió diciéndoles “cederistas, polícias arrepentidos”, “chivatos de allá que vinieron para acá”.

“Ustedes no han hecho ni p…”, "Ustedes son unos pencos”, dijo el reguetonero a los cubanos residentes en Miami que han hecho campañas para la retirada de la residencia en EE.UU., de visado o la cancelación de conciertos de artistas como los del dúo Gente de Zona, Descemer Bueno y Haila Mompié.