El Funky advierte lo que le espera si lo deportan a Cuba: “Me le escapé al infierno. Tú sabes lo que es ir de regreso”

El rapero cubano El Funky, conocido por su papel en el Movimiento San Isidro y como uno de los intérpretes del emblemático tema “Patria y Vida”, enfrenta una delicada situación migratoria en Estados Unidos que podría desembocar en su deportación a Cuba.

En una entrevista concedida al programa de Youtube Destino Tolk, el artista ratificó que recibió, en días pasados, una notificación oficial para abandonar el país en un plazo de 30 días.

“Me llega esta notificación donde tengo que abandonar el país en 30 días; si no, voy a ser deportado. Eso, por supuesto, me pone en máxima alerta”, confesó el músico, cuyo verdadero nombre es Eliécer Márquez Duany.

El Funky no ocultó su preocupación ante la posibilidad de ser devuelto a la isla. “Eso para mí sería un suicidio. Es ponerme en las manos del enemigo”, declaró con firmeza.

Aunque asegura que no le teme a regresar a su país, reconoce que las represalias del régimen serían inmediatas. “Sé que va a haber un inmenso control... esperarían a que saque la cabeza para fabricarme un cargo o un delito”.

Además, alertó que no podría trabajar en Cuba ni sostenerse por sí mismo. “Si llego a Cuba, voy a depender del dinero del extranjero, y eso mismo lo usarían como justificación para decir que sigo en el activismo”.

El artista denunció que su caso no fue tratado adecuadamente desde el inicio por su antiguo abogado. “Soy un caso real de asilo político, pero nunca se me hizo un caso de asilo”.

A esto se suma un antecedente legal fabricado por el régimen cubano. “Ese delito falso que me pusieron en Cuba afecta mi proceso aquí en Estados Unidos. Ellos son una fábrica de delitos”.

Según explicó, llegó a EE.UU. con una visa de seis meses por carta de invitación y permaneció en el país intentando legalizar su estatus. “No tengo familia aquí, no tenía una guía, y dejé todo en manos de alguien que no hizo su trabajo”.

Trabajo y lucha constante

A pesar de contar con dos premios Grammy gracias a su participación en “Patria y Vida”, El Funky trabaja actualmente en labores de mantenimiento en una escuela cristiana de Miami. “Yo no como Grammy, hermano. Aquí hay que pagar renta”.

En medio de su situación, expresó su gratitud por el respaldo recibido desde el exilio cubano. “He sentido el apoyo de muchas personas. Gente que me escribe, me aconseja, me dice que no me rinda”.

Varios artistas y activistas se han solidarizado con él, entre ellos Osmani García, Andy Vázquez, y los integrantes del equipo de Patria y Vida.

El Funky aseguró que está buscando asesoría legal para apelar la decisión de migración. “Realmente lo que necesito ahora es un buen abogado”.

Aunque ha recibido propuestas para abrir campañas de recaudación, se muestra cauteloso. “No quiero verme comprometido con dinero. Necesito un abogado que pueda asumir esta causa”.

Al borde del desahucio migratorio, El Funky envió un mensaje contundente. “Me le escapé al infierno. Tú sabes lo que es ir de regreso. No. Yo vine aquí a superarme y a construir un futuro mejor”.

El caso de El Funky reaviva el debate sobre la situación migratoria de activistas cubanos en Estados Unidos y pone en evidencia la fragilidad de quienes, tras levantar su voz contra la dictadura, quedan expuestos al abandono o a la burocracia, aun después de convertirse en símbolos de resistencia.