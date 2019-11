Michel Maza aclara polémica desde La Habana

Publicado el Jueves, 28 Noviembre, 2019 - 16:42 (GMT-4)

El cantante cubano Michel Maza Márquez aclaró desde La Habana la polémica que se ha generado en torno a su regreso a Cuba, y con lo mucho que se ha especulado acerca de quiénes están ayudando al artista. En un video publicado en Camina La Habana, el excharanguero desmintió cualquier ayuda de alguien más que no fuera su familia.

"Bueno, hay comentarios que dicen que he pedido, que si me han ayudado, no, no, no. Aquí hay solo tres o cuatro personas que me han ayudado: el de arriba, que es Dios; Lázaro, mi hermano de Miami; mis niñas que están por allá y mi madre, más nadie", zanjó.

"Por favor, que no comenten más nada de mí ni hablen más nada de mí, porque si no voy a tener que asumir, y saben que yo soy un loco de la mata de coco", pidió el artista, hijo de la cantante Beatriz Márquez.

Estas han sido las primeras declaraciones que ha dado Maza desde su regreso a Cuba, después de que se filtraran unas imágenes en las que se veía muy desmejorado, delgado y cantando en la calle en Colombia.

Poco después de eso, el cantante expresó a través de un video: "Todo está bien, todo está perfecto. Pronto estaré con ustedes cantándoles". Asimismo, negó que las imágenes fueran reales y aseguró estar "preparado para los escenarios".