Michel Maza: "Todo está bien, todo está perfecto"

Publicado el Viernes, 22 Noviembre, 2019 - 16:15 (GMT-4)

“Todo está bien, todo está perfecto. Pronto estaré con ustedes cantándoles”, declaró el excharanguero Michel Maza, luego de que en los últimos días varios medios de prensa se hicieran eco de imágenes que lo situaban viviendo en muy malas condiciones, en Colombia.

“Estoy vivito y coleando, y preparado para la guerra…en sentido irónico”, aclaró. “Estoy preparado para los escenarios, como siempre”, dijo Maza al youtuber peruano, Renzo Rey, en un vídeo que -según indica la publicación- fue filmado el miércoles 20 de noviembre.

“No hay chisme, no hay brete”, añadió Maza, y envió saludos para Jesús, el Dios Todopoderoso y para su madre (la cantante Beatriz Márquez), entre otras personas que enumeró. “Pronto voy a estar en los escenarios, así que no ha pasado nada”, continuó.

No ad for you

“En Cuba saben que mi bandera, mi patria, está dentro. Pronto estaré por allá”. “No se preocupen, hay Michel para rato”, concluyó.

Hace una semana varios medios de prensa indicaron que el excantante de la Charanga Habanera estaba viviendo como indigente en Colombia y que era víctima de las drogas.

"No saben lo triste que me siento, la pena que siente mi corazón de ver esto de mi Michel Maza en Colombia", expresó inicialmente la cantante peruana Lucía de la Cruz en sus redes sociales (luego lo borró), pero rápidamente las imágenes de un delgado Michel Maza cantando en la calle corrieron como la pólvora.

De acuerdo con el propio Joe Michel Maza Márquez -su verdadero nombre- las imágenes difundidas no coinciden ni con su presente ni con su realidad.

El también músico cubano, Tirso Duarte, publicó el pasado domingo imágenes en las que aparecen Maza y él cantando en la calle, a la salida de lo que parece ser un lugar nocturno.

"Jajajajajajaj...MICHEL Y TIRSO HOY EN LA MADRUGADA... DESCANSEN", escribió Duarte junto a la imágenes.

En otra publicación del lunes 18 de noviembre, Duarte escribió: "La foto de la derecha ...cuando llego el Miche a colombia y la 1ra de TAN SOLO HACE 3 DÍAS ...como alexander abreu...van a seguir? arriba mundo de pieeeeeee".

"Sigo cantando por acá en Colombia, con mi amigo Tizo. No es tampoco como lo dicen, ni como lo ven. Saben que soy de barrio y me considero una persona humilde. Pero todo el que me quiera ayudar en lo que pueda, en lo que sea, ahí me llaman al número de Ronald Angulo. Todo está bien, para adelante", respondió Maza a un medio peruano recientemente, e incluso aseguró que pronto cruzaría el Atlántico, camino de Europa.

"Un saludo a toda mi gente de Italia, pronto voy a estar por ahí, ya tengo mis papeles en regla. Gracias por preocuparse por mi vida", recalcó el intérprete.

En 1995, a los 16 años, Maza se incorporó a la Charanga Habanera, con la que cosechó gran número de éxitos.

No obstante, el estrellato le llevó por el camino de los excesos, y las drogas comenzaron a moldear negativamente su conducta.

"Tuve la fama muy joven, era un niño y no conocía lo malo y lo bueno y la farándula me atrajo a eso", dijo en entrevista para el diario peruano La República, hace algunos años.

Algunos medios de prensa indican que el famoso intento de streaptease en un concierto de la Charanga llevó a la agrupación a suspenderlo. A comienzos de los años 2000, Maza fundó su propio grupo musical. Sin embargo, en 2012 Michel fue detenido por delitos de secuestro, intimidación y robo a mano armada. Maza debería haber cumplido una condena de 25 años, pero solamente estuvo un año y medio tras las rejas.

Aun así, logró rehabilitarse y volver a la escena musical con canciones como Hoy tengo ganas de ti, un dúo con la cantante cubana, residente en Perú, Vernis Hernández.

Michel Maza dice que todo está bien y que todo está perfecto con él, y miles de cubanos en todo el mundo seguramente hacen votos para que de verdad así sea.