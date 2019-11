Roberto San Martín explota contra Descemer Bueno: "Tú sí estás lamiendo botas"

Publicado el Jueves, 28 Noviembre, 2019 - 14:33 (GMT-4)

El actor cubano Roberto San Martín se sumó al enfrentamiento que se ha generado en redes entre Osmani García y Descemer Bueno contra el presentador Alexander Otaola y al que recientemente se unieron los raperos Al2 El Aldeano y Silvito El Libre.

Descemer salió en defensa del reguetonero pidiéndole a los raperos que lo dejaran tranquilo y no se metieran con él, pues ellos "no han podido realizar el sueño que ha realizado Osmani", que el mundo de la música es pequeño y que no era inteligente llevarse mal con él, lo cual provocó una fuerte contestación de los artistas a través del tema Desemen.

San Martín no pudo contenerse y durante su programa Mariela Qué Tal, que transmite en vivo a través del canal de YouTube de La Familia Pérez, se quitó el disfraz para contestarle directamente a Descemer Bueno.

No ad for you

"Eso de decir que 'ustedes saben como funciona esto, el mundo de la música es pequeñito y los músicos famosos del mundo me preguntan a mí' es una mierda de tu parte. En el mundo de los artistas es muy jodido ser consecuente y tú no lo eres. Tú estás tratando de chantajear a dos tipos que son extremadamente consecuentes. (...) Es decepcionante que uses las mismas tácticas que usa el Gobierno cubano", dijo el artista visiblemente molesto.

Roberto también le recordó al cantautor cuando él estuvo "muriéndose de hambre en Nueva York por años y tuvo que volver a Cuba a grabar un disco en un estudio de mierda", y que a pesar de la buena música que ha legado, su actitud es repugnante: "Lo que tú estás haciendo es de las cosas más repudiables que puede hacer un ser humano, porque tú sí estás lamiendo botas, tú sí sabes que para llegar a donde tú estás hay que hacerlo, por eso me alegro tanto de que te hayan escrito este tema, que aunque algunos digan que se les fue la mano, te lo mereces al 200%, porque sinceramente te ha vuelto un mierda tener dinero y tener fama", concluyó, haciendo referencia a la canción que le escribieron Al2 y Silvito.

Por su parte, Descemer decidió seguir el juego de la guerra en redes, y en una nueva directa respondió a los raperos, asegurando que Aldo tenía "más envidia que talento" y que era un malagradecido, y que Silvito, a pesar de ser hijo de Silvio Rodríguez, no tenía "ningún tipo de talento" y que es "el rapero más malo que existe en el planeta tierra".