Presidente electo en Uruguay avisa que en América Latina a los dictadores los llamará ''dictadores'

Publicado el Domingo, 1 Diciembre, 2019 - 09:22 (GMT-4)

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou,​ llamó este sábado a fortalecer las relaciones entre los integrantes del Mercosur y a avisó que tendrá buenas relaciones con los gobiernos de la región, aunque precisó que a los dictadores en América Latina los llamará como tales.

"Necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos", indicó el presidente uruguayo electo durante un acto para festejar su victoria ante el Frente Amplio, que llevaba 15 años en el poder.

"No importa el partido, no importa la ideología. Si nos guiamos por la ideología en las relaciones exteriores no estamos representando a todo el país. Y el interés nuestro es de todos y cada uno de los uruguayos", sostuvo Lacalle Pou ante decenas de miles de personas reunidas frente al Río de la Plata, en Montevideo.

No ad for you

"Está claro que en las relaciones exteriores (...) no nos vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer: a los dictadores les vamos a decir dictadores, no le vamos a buscar la vuelta", enfatizó el presidente electo, que durante la campaña calificó de "vergüenza nacional" la actual posición del gobierno uruguayo en relación con Venezuela.

"En el Mercosur vamos a tener la mejor de las relaciones con el presidente argentino, con el presidente brasileño, con el presidente paraguayo para levantar a la región", precisó Lacalle Pou.

El exsenador del centroderechista Partido Nacional venció con el 48.8% de los votos a su rival, Daniel Martínez, que obtuvo el 47.3% de los votos.

Lacalle Pou, que lidera una coalición de cinco partidos que van desde la derecha hasta la izquierda socialdemócrata, ya dio el viernes sus primeros pasos como presidente electo y anunció la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y auditorías en el Estado.

El líder del Partido Nacional se comprometió a realizar auditorías en todos los organismos públicos para "decirle a los uruguayos como está su Estado, su gobierno, sus números", en un contexto de déficit fiscal, según destaca la agencia AFP.

Este lunes comenzará la transición cuando el mandatario saliente, Tabaré Vázquez, reciba al líder del Partido Nacional en la sede de la Presidencia.