Cubanos sufren xenofobia durante marcha por regularización migratoria en Uruguay

Un grupo de cubanos asistentes a una manifestación ocurrida este jueves en Montevideo, capital de Uruguay, fueron objeto de xenofobia, según captaron en un video que circula por redes sociales.

“Una vez más sufro un brutal acto de xenofobia en plena avenida 18 de julio, Montevideo. Me duele profundamente que existan personas así”, dijo la usuaria de X Sonia Felipe.

Al grito de "no más visa para iniciar trámite de residencia", los afectados, que levantaban carteles frente a la sede de la Presidencia, la Torre Ejecutiva de Montevideo, fueron agredidos verbalmente por una persona.

“Quieren hacer Uruguay de ustedes, ¡Váyanse a Cuba!”, se le escucha decir a la persona en plena calle uruguaya, a lo que los protestantes respondieron que era xenofobia, en un país donde los migrantes cubanos representan el 20% de la población extranjera en Uruguay.

Varias mujeres respondieron a los insultos del hombre, que al parecer estaba muy indignado por la protesta pacífica.

También, en el apartado comentarios del video en TikTok, donde también esta usuaria lo compartió, este acto fue objeto de críticas, incluso por residentes uruguayos.

TikTok/soniafeliperod00

“Que tristeza lo que hace ese señor, yo no entiendo como hay gente que todavía le molesta la presencia de extranjeros, a mí no me molestan”, refirió una usuaria.

“Lástima de persona. Por suerte no todos los uruguayos son iguales”, dijo otro internauta.

Otra persona añadía “que vergüenza de personaje, sin palabras”.

En 2022, el fotógrafo cubano Ruber Osoria fue víctima de un ataque xenófobo en Chile, cuando dos personas lo insultaron y agredieron mientras tomaba fotografías en Lebu, capital de la provincia de Arauco en la Región del Biobío.

“Siempre voy a dar cara en contra del racismo, la homofobia y el que más de cerca me afecta es la xenofobia, siempre voy a dar la cara porque al fascismo no se le discute, se le combate y se le aplasta, se le aniquila, como mismo el comunista aniquila nuestra libertad”, dijo Osoria en su cuenta de Instagram al referirse a la terrible experiencia.