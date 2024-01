Cubanos piden regularización migratoria en Uruguay

Migrantes cubanos en Uruguay se manifestaron este jueves frente a la Torre Ejecutiva de Montevideo, para reclamar que el gobierno allane el camino a la regularización.

"No más visa para iniciar trámite de residencia", reclamaron los afectados, quienes levantaban carteles frente a la sede de la Presidencia.

Antes, hicieron reclamos frente a la cancillería uruguaya, a fin de que las autoridades eliminen las trabas para acceder a una residencia en el país sudamericano, reportó el medio Subrayado HD en Facebook.

Un censo publicado hace algunas semanas constató que los migrantes cubanos representan el 20% de la población extranjera en Uruguay.

En respuesta a periodistas que preguntaron al respecto el presidente Luis Lacalle Pou dijo que "a nuestro país se vino mucha gente de Venezuela y Cuba y no porque querían, es más, extrañan como loco, me los encuentro por todas partes, hace un rato me encontré a una cubana, pero se vinieron porque no les quedaba otra", señaló.

Sin embargo, los cubanos deben enfrentar difíciles procesos migratorios para regular su estatus en la nación, donde miles de cubanos quedaron indocumentados por nuevos requisitos para obtener una visa que le permite legalizarse.

La medida afecta específicamente a los cubanos que renunciaron a solicitar refugio político y que desde mayo del pasado año necesitan una visa para la permanencia legal dentro de las fronteras uruguayas.

Sin embargo, para hacerse el visado el gobierno comenzó a exigirles sellos de entrada y salida de Brasil que demostraran un tránsito regular. Ese requisito, para el que antes el Estado se hacía de la vista gorda, situó en un limbo a casi 10.000 cubanos.

"Nuestro cálculo es que entre 9.000 y 10.000 cubanos que viven en Uruguay podrían quedar en ese limbo, irregulares, por las nuevas exigencias para acceder a la visa de ingreso al país", explicó en esa ocasión Alberto Gianotti, fundador de la Red de Apoyo al Migrante.

En 2022 Uruguay negó asilo al 85% de los cubanos solicitantes. No obstante, pese a las nuevas trabas migratorias, en mayo del pasado año el gobierno uruguayo admitió que "no tiene intenciones de deportar a los cubanos indocumentados".