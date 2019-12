Ana de Armas admite que no quería audicionar para "Knives Out"

Publicado el Domingo, 1 Diciembre, 2019 - 18:57 (GMT-4)

La actriz cubana Ana de Armas vive uno de sus mejores momentos profesionales tras el éxito de su recién estrenado filme Knives Out, un thriller en el que comparte pantalla con Chris Evans, Jamie Lee Curtis y Daniel Craig, y para el cual, admite, no quería audicionar.

La artista confesó durante una entrevista con The Hollywood Reporter que, cuando le llegó la oferta de interpretar a la enfermera Marta Cabrera la rechazó y se negó a audicionar, pues consideraba que el personaje alimentaba los estereotipos de las mujeres latinas.

Cuando le comentaron del personaje, lo asumió como "una cuidadora latina bonita", pero poco después pudo leer el guion y se dio cuenta de que era un personaje interesante y complejo, y una buena oportunidad.

"Recibí un email que describía al personaje así (una cuidadora latina bonita), sin más información y sin guion porque era un proyecto de alta confidencialidad. La verdad no me llamó la atención. Las latinas generalmente no se encuentran al centro de una película, especialmente en el contexto en el que se desarrolla esta película", explicó de Armas.

La actriz reveló que su interpretación del personaje a partir del correo "no fue positiva o emocionante en relación a la cultura latina", pero que cuando pudo finalmente leer el guion "me di cuenta de que esa descripción no encajaba para nada porque Marta es mucho más".

Cuando la cubana descubrió que no se trataba de tan solo una sirvienta latina, se llevó una gran sorpresa: "Simplemente no podía creer que Marta estaba en el centro de la historia. Tampoco podía creer que era el corazón moral de la película".

Knives Out todavía se encuentra en cines y es uno de los maravillosos proyectos que ha tenido este año la actriz cubana, que tiene pendiente de estreno los filmes The Night Clerk, Sergio, Bond: No Time to Die y Blonde, en el que le da vida a Marilyn Monroe.