El mensaje de Frank Ordoñez años antes de su muerte: "¿Por qué la vida me ha de tratar así?"

Publicado el Sábado, 7 Diciembre, 2019 - 08:54 (GMT-4)

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Frank Ordoñez es uno de los nombres propios que dejó el tiroteo que se registró este jueves tras el robo a una joyería en Miami.

Este joven perdió la vida en su primer día de trabajo como conductor de UPS. Este trágico desenlace que conmocionó a familiares y amigos, que compartieron en las redes emotivos mensajes.

Uno de ellos compartió en su perfil de Facebook el mensaje que publicó Ordoñez el 5 de mayo del 2010. "Muchas veces me pongo a contemplar que yo nunca le he hecho mal a nadie. Por qué la vida así me ha de tratar si lo que busco es felicidad. Trato de complacer la humanidad pero mi dicha aquí ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será?", escribió el fallecido en la citada red social.

No ad for you

Post de Frank Ordoñez

Frank Ordoñez, que tenía una hija pequeña, fue una de las cuatro víctimas mortales de la persecución y el tiroteo. El camión fue secuestrado luego de un robo a mano armada en una joyería de Miracle Mile en Coral Gables.

UPS publicó un mensaje de condolencia por el trágico suceso y señaló que el joven "fue víctima de este acto de violencia sin sentido".

"Expresamos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestros empleados y a las otras víctimas inocentes involucradas en este incidente. Apreciamos el servicio de las fuerzas del orden y cooperaremos con las autoridades mientras continúan la investigación", comunicó la compañía.

La familia de Ordoñez culpó a la policía de su muerte por no aplicar correctamente el protocolo establecido en los casos en lo que hay rehenes.

"Ellos lo mataron. Lo asesinaron. Tengo sentido común, como todos, y me pregunto ¿dónde está el protocolo? ¿Dónde estaba el protocolo? ¿Dónde estaba SWAT? ¿Dónde estaba el negociador de rehenes? ¿Dónde estaba el francotirador? ¡Lo mataron a tiros!", denunció Joe Merino, padrastro de la víctima.