Cubano enfrenta cargo de intento de asesinato tras tiroteo por celos en Miami

Vídeos relacionados:
Ramón Lauzurique-González, ciudadano cubano de 55 años, fue arrestado este miércoles en Miami tras dispararle a su compañero de apartamento durante una violenta discusión motivada por celos, según Local 10 que tuvo acceso al informe de arresto del Departamento de Policía de Miami.
El incidente ocurrió alrededor de las 5:05 p.m. en un apartamento de la cuadra 3400 de Southwest 10th Street, una dirección que corresponde al barrio de Little Havana, aunque el informe policial la sitúa en Coral Gables.
Lauzurique-González enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego o arma mortal, delito grave de primer grado en Florida que conlleva hasta 30 años de prisión.
Según las investigaciones, la víctima llevaba aproximadamente tres meses viviendo en el apartamento junto a su esposa, Lauzurique-González y la exesposa de este, quien resulta ser hermana de la esposa de la víctima.
El día del tiroteo, el sospechoso había discutido con su exesposa y la acusó de haberse divorciado de él porque se sentía «atraída por la víctima».
Antes de regresar al apartamento, la exesposa declaró a los investigadores que Lauzurique-González salió diciendo en español: «Voy a solucionar un problema».
Regresó por una entrada diferente, armado con una pistola negra, apuntó a la víctima y gritó «Hoy te voy a matar» antes de abrir fuego, según declaró un testigo a los detectives.
La víctima recibió un disparo en el hombro derecho y fue golpeada en la cabeza con el arma cuando intentaba desarmarlo.
Pese a las heridas, logró forcejear con el agresor, arrebatarle la pistola y huir del apartamento.
La policía recuperó el arma cerca de la entrada principal y localizó al sospechoso poco después cerca de la intersección de Southwest 34th Avenue y Southwest 7th Street.
Antes de ser detenido, Lauzurique-González hizo una declaración espontánea en español al agente que lo arrestó, cuyo contenido fue censurado del informe público.
Tras ser informado de sus derechos constitucionales, también confesó algo a los detectives; esa confesión igualmente fue redactada del reporte divulgado.
La víctima y dos testigos identificaron al sospechoso en ruedas de reconocimiento fotográficas separadas.
Este tipo de casos de violencia doméstica en la comunidad cubana de Miami ha tenido episodios anteriores, como el arresto de un hombre acusado de matar a su esposa e hijastro en abril pasado, o el caso de un cubano detenido por violencia doméstica que murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a principios de este mes.
Bajo la ley «10-20-Life» de Florida, el hecho de haber disparado el arma implica un mínimo obligatorio de 20 años de prisión, independientemente de la pena máxima aplicable al cargo.
Hasta este jueves, Lauzurique-González permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, del condado de Miami-Dade, con fianza «por determinar» a la espera de su primera comparecencia ante el juez.
Preguntas frecuentes sobre el caso de intento de asesinato en Miami por celos
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Ramón Lauzurique-González y qué cargos enfrenta?
Ramón Lauzurique-González es un ciudadano cubano de 55 años que fue arrestado en Miami por intentar asesinar a su compañero de apartamento durante una discusión motivada por celos. Enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego, lo que podría conllevar hasta 30 años de prisión bajo la ley de Florida.
Publicidad
¿Cómo ocurrió el incidente de intento de asesinato en Miami?
El incidente ocurrió en un apartamento de la cuadra 3400 de Southwest 10th Street, en el barrio de Little Havana. Lauzurique-González disparó a la víctima tras una discusión por celos relacionada con su exesposa, quien es hermana de la esposa de la víctima. El agresor apuntó con una pistola a la víctima y disparó, hiriéndola en el hombro, aunque la víctima logró desarmarlo y huir.
Publicidad
¿Cuál es la ley "10-20-Life" de Florida y cómo afecta este caso?
La ley "10-20-Life" de Florida impone penas mínimas obligatorias por el uso de armas de fuego durante la comisión de ciertos delitos. En este caso, el hecho de haber disparado un arma implica un mínimo obligatorio de 20 años de prisión, independientemente de la pena máxima aplicable al cargo de intento de asesinato en segundo grado.
Publicidad
¿Dónde está detenido Ramón Lauzurique-González y cuál es su situación legal actual?
Lauzurique-González permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el condado de Miami-Dade, a la espera de su primera comparecencia ante el juez. Su fianza está "por determinar", lo que implica que aún no se ha fijado una cantidad para su liberación bajo fianza.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la violencia doméstica en la comunidad cubana de Miami?
La violencia doméstica es un problema recurrente en la comunidad cubana de Miami, con varios casos recientes de intentos de asesinato y violencia conyugal. Estos incidentes han generado preocupación entre las autoridades y la población local, reflejando una necesidad urgente de abordar las causas subyacentes y mejorar las medidas de prevención y respuesta ante estos crímenes.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.