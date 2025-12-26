Fiesta en casa rentada en Airbnb termina en tiroteo en Miami Gardens

Llegada de la policía a la casa del tiroteo

Una fiesta celebrada en una vivienda alquilada por Airbnb en Miami Gardens terminó en tragedia la madrugada de este viernes, cuando hombres enmascarados abrieron fuego, dejando dos personas muertas —entre ellas un adolescente— y otra gravemente herida.

Según la Policía de Miami Gardens, los agentes respondieron a una llamada por un tiroteo alrededor de las 12:45 a.m. en el área de la cuadra 1900 de la calle 175 del noroeste (NW), informó Telemundo.

Al llegar, encontraron a tres personas con heridas de bala dentro de la vivienda, donde se desarrollaba la celebración, en la cual habían reunidas unas 30 personas.

La investigación preliminar indica que tres hombres con pasamontañas ingresaron a la casa y dispararon sin mediar discusión.

“No había ninguna pelea en curso. Ellos no asistían a la fiesta”, explicó el portavoz policial Delgado, citado por medios locales.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron en dirección desconocida. Hasta el momento, la policía no cuenta con una descripción de un vehículo involucrado ni ha informado sobre arrestos.

Los Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y trasladaron a dos de las víctimas en helicóptero a un hospital local, mientras que la tercera fue llevada en ambulancia por tierra.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte de un hombre adulto y un adolescente.

El caso sigue bajo investigación mientras la policía solicita la colaboración del público para aportar información que ayude a identificar a los responsables de este violento ataque, ocurrido en plena temporada navideña y que vuelve a poner el foco sobre la seguridad en fiestas privadas y propiedades alquiladas para eventos en el sur de Florida.