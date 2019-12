Omara Ruiz Urquiola: "Tienen cercada mi casa para que mi madre no pueda ir al aeropuerto"

Publicado el Martes, 10 Diciembre, 2019 - 15:01 (GMT-4)

La activista Omara Ruiz Urquiola ha denunciado que la Seguridad del Estado se encuentra en las inmediaciones de la casa de su madre, en La Habana, impidiendo que pueda salir.

Pide la solidaridad de quienes se puedan acercar al domicilio para apoyarla porque esta tarde está previsto que su madre vaya al Aeropuerto Internacional "José Martí" para recibir a su otro hijo, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que llega de Europa.

"Los que puedan acercarse a mi casa se lo voy a agradecer encarecidamente. Los paramilitares tienen cercada mi casa para que mi madre no pueda ir a buscar a mi hermano al aeropuerto. Yo estoy en la finca. Ellos saben exactamente que yo estoy en la finca. Cobardes que son", precisó la exprofesora del ISDI.

"Tienen a una vieja de 70 y pico de allá metida en la casa con miedo. Ese es el Estado cubano, esa es la dictadura cubana y saben que de estar yo, habría que matarme. Son unos cobardes, no son hombres, no son nada. A mis amigos por favor que vayan para mi casa, que no dejen sola a mi mamá. Mi hermano llega a las 5 pm. Por favor solidaridad. No me dejen sola a mi mamá", concluyó.

Este martes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, varios activistas y opositores cubanos han denunciado que se encuentran sitiados en su viviendas, de las que tienen prohibido salir.