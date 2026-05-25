Ferrer llama «cáncer» al régimen cubano y habla de una intervención «sin daño al pueblo»

Vídeos relacionados:
El líder opositor José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), publicó este lunes un mensaje dirigido a sus compatriotas en el que calificó al régimen cubano de «cáncer» y advirtió que, si los Castro y Miguel Díaz-Canel no abandonan el poder voluntariamente, se producirá una «operación militar quirúrgica» que, según él, no causará daño alguno al pueblo.
«Si los Castro y su títere Díaz-Canel no se largan y dan paso a la libertad y la democracia que traigan dignidad y bienestar para todos los cubanos, entonces habrá una operación militar quirúrgica que ningún daño a ti te ocasionará», escribió Ferrer en la red social X.
El opositor describió esa hipotética intervención como una acción destinada a «extirpar el cáncer que tanto daño te hace, para salvarte de la opresión, la represión, la miseria extrema, el hambre, los apagones, la falta de medicinas y de adecuada atención médica, la crisis del transporte, la vivienda y de todos los graves problemas que sufres».
El mensaje va dirigido de forma explícita a los militares cubanos de todos los rangos: soldados, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y tenientes coroneles, a quienes Ferrer insta a no defender al régimen.
«Si eres un cubano inteligente y razonable, no harás nada para defender a la tiranía que tanto daño te hace. Los Castro y su banda de criminales son tus peores enemigos», afirmó.
Ferrer calificó además a los Castro y a Díaz-Canel de «explotadores y ladrones que deben rendir cuentas ante la justicia» y cerró su mensaje con una referencia a José Martí, augurando «el comienzo de una nueva Cuba verdaderamente 'con todos y para el bien de todos'».
Las declaraciones de este lunes se enmarcan en una escalada sostenida de retórica por parte del opositor a lo largo de 2026.
El 2 de mayo, desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, ya había recurrido a la metáfora médica al decir que «prefiero la quimioterapia y la radioterapia para eliminar el cáncer», en referencia al régimen.
El 15 de mayo, Ferrer publicó que Estados Unidos tiene «toda la fuerza» moral, jurídica, militar, económica y política para acabar con la dictadura cubana.
Tres días después, el 18 de mayo, Díaz-Canel respondió en X que una agresión militar de Washington «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables» y la calificó de «crimen internacional».
Ferrer rechazó esa advertencia desde Países Bajos con contundencia: «Déjense de estar tratando de asustar. Eso no te lo puede creer absolutamente nadie».
El opositor realiza desde hace semanas una gira por Europa en busca de apoyo al «Acuerdo de Liberación de Cuba», en un contexto marcado por la presión máxima de la administración Trump sobre La Habana y el antecedente de la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que Ferrer cita reiteradamente como precedente.
En enero de 2026, Ferrer ya había dirigido una carta a los militares cubanos en la que describía a Cuba atravesando «su peor crisis en siete décadas».
«El fin de la tiranía está al doblar de la más cercana esquina», escribió Ferrer el 22 de mayo, en lo que parece ser la antesala del mensaje publicado este lunes.
Preguntas frecuentes sobre la intervención militar y la situación política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué José Daniel Ferrer califica al régimen cubano como un "cáncer"?
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), describe al régimen cubano como un "cáncer" porque considera que es el origen de problemas graves como la opresión, la represión, la miseria extrema, el hambre, los apagones y la falta de medicinas. Ferrer utiliza esta metáfora para destacar el daño profundo que, según él, el régimen ha causado al pueblo cubano.
Publicidad
¿Qué propone Ferrer para solucionar la situación en Cuba?
Ferrer sugiere una "operación militar quirúrgica" que, asegura, no dañará al pueblo cubano. Esta intervención estaría destinada a eliminar al régimen para lograr la libertad y la democracia en Cuba. Propone una acción internacional liderada por Estados Unidos para desmantelar la cúpula represiva y facilitar un proceso de apertura política.
Publicidad
¿Cuál es la postura de Ferrer sobre la posibilidad de una intervención militar en Cuba?
Ferrer apoya la idea de una intervención militar estadounidense como una medida para derrocar al régimen cubano. Cree que una acción militar podría ser inevitable si el régimen no cede el poder voluntariamente, y afirma que una gran parte de la población cubana desea que el régimen sea removido por cualquier medio necesario.
Publicidad
¿Qué respuesta ha dado el régimen cubano a las amenazas de intervención militar?
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado las amenazas de intervención militar como un "crimen internacional" y advirtió que provocaría un "baño de sangre". El régimen ha expresado su rechazo a cualquier intervención extranjera y ha reafirmado su disposición a resistir la presión internacional.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.