Ferrer llama «cáncer» al régimen cubano y habla de una intervención «sin daño al pueblo»

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El líder opositor José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), publicó este lunes un mensaje dirigido a sus compatriotas en el que calificó al régimen cubano de «cáncer» y advirtió que, si los Castro y Miguel Díaz-Canel no abandonan el poder voluntariamente, se producirá una «operación militar quirúrgica» que, según él, no causará daño alguno al pueblo.

«Si los Castro y su títere Díaz-Canel no se largan y dan paso a la libertad y la democracia que traigan dignidad y bienestar para todos los cubanos, entonces habrá una operación militar quirúrgica que ningún daño a ti te ocasionará», escribió Ferrer en la red social X.

El opositor describió esa hipotética intervención como una acción destinada a «extirpar el cáncer que tanto daño te hace, para salvarte de la opresión, la represión, la miseria extrema, el hambre, los apagones, la falta de medicinas y de adecuada atención médica, la crisis del transporte, la vivienda y de todos los graves problemas que sufres».

El mensaje va dirigido de forma explícita a los militares cubanos de todos los rangos: soldados, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y tenientes coroneles, a quienes Ferrer insta a no defender al régimen.

«Si eres un cubano inteligente y razonable, no harás nada para defender a la tiranía que tanto daño te hace. Los Castro y su banda de criminales son tus peores enemigos», afirmó.

Ferrer calificó además a los Castro y a Díaz-Canel de «explotadores y ladrones que deben rendir cuentas ante la justicia» y cerró su mensaje con una referencia a José Martí, augurando «el comienzo de una nueva Cuba verdaderamente 'con todos y para el bien de todos'».

Las declaraciones de este lunes se enmarcan en una escalada sostenida de retórica por parte del opositor a lo largo de 2026.

El 2 de mayo, desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, ya había recurrido a la metáfora médica al decir que «prefiero la quimioterapia y la radioterapia para eliminar el cáncer», en referencia al régimen.

El 15 de mayo, Ferrer publicó que Estados Unidos tiene «toda la fuerza» moral, jurídica, militar, económica y política para acabar con la dictadura cubana.

Tres días después, el 18 de mayo, Díaz-Canel respondió en X que una agresión militar de Washington «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables» y la calificó de «crimen internacional».

Ferrer rechazó esa advertencia desde Países Bajos con contundencia: «Déjense de estar tratando de asustar. Eso no te lo puede creer absolutamente nadie».

El opositor realiza desde hace semanas una gira por Europa en busca de apoyo al «Acuerdo de Liberación de Cuba», en un contexto marcado por la presión máxima de la administración Trump sobre La Habana y el antecedente de la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que Ferrer cita reiteradamente como precedente.

En enero de 2026, Ferrer ya había dirigido una carta a los militares cubanos en la que describía a Cuba atravesando «su peor crisis en siete décadas».

«El fin de la tiranía está al doblar de la más cercana esquina», escribió Ferrer el 22 de mayo, en lo que parece ser la antesala del mensaje publicado este lunes.