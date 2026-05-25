Revista católica cubana lanza dura reflexión: «¿Hasta dónde se puede apretar a un pueblo cansado?»

Vídeos relacionados:

La revista católica cubana Vida Cristiana, vinculada a la Compañía de Jesús, publicó una reflexión titulada «¿Hasta dónde se puede apretar un racimo?», firmada por Paula Fernández, que circula en redes sociales como una denuncia moral directa contra la situación que vive el pueblo cubano tras décadas de crisis acumulada.

El texto, subtitulado «Reflexión para un pueblo cansado», abre con una pregunta que la autora describe como flotando en el ambiente: «¿Hasta dónde se puede apretar a un pueblo sin que el jugo se convierta en llanto?»

Fernández identifica tres umbrales que, a su juicio, el alma humana no puede traspasar sin romperse: «hambre de pan, hambre de verdad y hambre de dignidad».

La reflexión rechaza de forma explícita una lectura pasiva del Evangelio ante la realidad cubana: «El Evangelio no bendice la miseria ni la opresión. Lo que bendice es la confianza en Dios en medio de la prueba. Y la prueba del cubano se ha alargado tanto que empieza a parecerse a una cruz sin resurrección a la vista».

El texto describe con precisión las tres salidas que encuentra un pueblo agotado: «Estalla en la calle, con el corazón en un puño y sin nada que perder. Se retira hacia dentro, hacia la fe, hacia el arte, hacia el afecto de los suyos. O emigra hacia fuera, como una procesión silenciosa de pies descalzos que buscan un pesebre donde el Niño Dios pueda nacer sin miedo».

La imagen que acompaña la publicación refuerza visualmente el mensaje: una mano apretando con fuerza un objeto con los colores y el símbolo de la bandera cubana del que caen gotas de agua, metáfora directa de opresión sobre la nación.

La reflexión se publica en un momento de aguda crisis social.

El 33,9% de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en 2025, según el Food Monitor Program, un aumento de 9,3 puntos frente al año anterior.

En abril de 2026, el mismo organismo reportó que el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos.

Ese contexto de hambre y desesperación se tradujo en protestas.

El 13 de mayo, vecinos de San Miguel del Padrón gritaron «¡Corriente y comida!» tras varios días sin electricidad, y una madre cubana declaró ante las cámaras: «Los niños están sin comer».

La voz de Vida Cristiana se suma a la de otros clérigos que han alzado la suya con creciente firmeza.

El sacerdote Alberto Reyes Pías describió en marzo de 2026 a Cuba como «una olla que puede estallar en cualquier momento», y en abril acusó al régimen de incurrir en «delitos de lesa humanidad».

Tanto él como el obispo Castor José Álvarez Devesa fueron citados por la Seguridad del Estado en enero de 2026 y sometidos a actas de advertencia por sus posturas críticas.

Vida Cristiana, que en diciembre de 2025 suspendió su impresión por primera vez en más de 63 años de historia ininterrumpida a causa de la crisis, mantiene su presencia digital como espacio de denuncia moral.

Fernández cierra su reflexión con una afirmación que resume el tono del texto: «Cuba necesita ese descanso. No el descanso de los cementerios, sino el de las almas que por fin pueden respirar sin miedo, caminar sin tantas piedras, y compartir el pan sin que falte».