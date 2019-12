Osmani Espinosa, desesperado por comprar condones en La Habana: "Los cambio por un disco de Divan o de Alex Duvall"

Publicado el Martes, 10 Diciembre, 2019 - 07:22 (GMT-4)

El compositor cubano Osmani Espinosa ha denunciado a través de sus redes sociales la escasez de condones que existe en las farmacias de La Habana.

El artista ha pedido a sus seguidores que si conocen a alguien que viaje a la Isla desde el extranjero, que por favor le diga que le compre preservativos. Incluso, dijo que los cambia "por un disco de Divan o de Alex Duvall".

Espinosa explicó que sus palabras iban completamente en serio y que realmente no habían condones en ninguna farmacia de la capital. Asimismo, añadió que no se podían adquirir en ninguna de las monedas que circulan en el país, "ni en CUC ni MN".

"Por favor, cualquier amigo o amiga que venga de cualquier país a La Habana necesito que me compren condones. Los cambio por un disco de Divan o de Alex Duvall. Pero es en serio. No hay condones en La Habana en ninguna farmacia Ni en CUC ni MN. Se acabaron, finito, finish", escribió.

Desde el pasado mes de marzo ya se había hecho alusión a la carencia de preservativos en toda la red de establecimientos de salud pública de La Habana. No obstante, la falta del profiláctico es una realidad que se palpa desde hace más de un año no solo en la capital, sino también en la mayoría de las provincias de Cuba.

La más reciente ha sido Santiago de Cuba, donde se pudo corroborar que en la mayoría de los centros farmacéuticos de la ciudad no se estaban vendiendo condones debido a la falta de abastecimiento por parte de las entidades sanitarias del país.

Villa Clara fue otra región del país que reconoció tener "un bache" en la venta de condones en las farmacias. "No, no tenemos en estos momentos. Hace más de dos meses que no nos entran condones y viene bastante población a buscarlos, pero tenemos que decirles que no tenemos a la venta”, explicó en su día una dependienta de la farmacia Campa, la principal y más céntrica de la urbe villaclareña.