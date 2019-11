Frank Delgado da por perdida su batalla contra el reguetón en el Sauce de La Habana

Publicado el Martes, 5 Noviembre, 2019 - 13:40 (GMT-4)

El cantautor cubano Frank Delgado ha dado por perdida su batalla por mantener el recinto cultural habanero El Sauce, lugar que el propio artista levantó con una popular peña hace más de una década, libre de la invasión del reguetón y el trap. El trovador reaccionó, además, a un irónico post de Osmani Espinosa.

El compositor se hizo una foto junto al conocido cartel que cuelga en El Sauce que dice: "Territorio libre de reguetón y trap", y escribió que estaba allí para disfrutar de un concierto de su amigo El Micha. La publicación generó risas y muchos comentarios, entre ellos el del reguetonero Yomil Hidalgo: "Las cosas tan absurdas que se ven en nuestra isla, son una burla".

Delgado dijo en sus redes que el proyecto por el que tanto ha trabajado para que El Sauce tenga una propuesta musical diferente "ha sido derrotado con todo éxito" y que hay muchos que no se pueden creer aún que en su cartelera ya hayan estado "Divan, luego Lenier, El Micha, y este viernes 7 estará Jacob Forever".

"Ya ven que el 349 era solo una cortina de humo. Fue poco a poco, El Sauce paso de ser un lugar de referencia a un buen chiste, y está bien que se regodeen en la victoria. Los artistas para los que fue diseñado El Sauce dejaron de ir por mejores opciones y se perdió el público cautivo. Solo aparecen de vez en cuando los que tienen gran poder de convocatoria. La cruda economía ha dado paso a otra verdad y hay que cumplir los planes económicos, a toda costa y con doble rasero", escribió el cantautor.

El cantante dijo que el post de Espinosa "me dolió, me sacudió, me removió, después me reí, está genial el post, preciso, lo dice todo". Solo pidió que mientras estén los conciertos de reguetón, se retire el cartel (que también cuelga del escenario), que él mismo ideó y que inauguró hace 12 años cuando comenzó su popular peña de los viernes.

Frank Delgado continúa teniendo un espacio libre de reguetón en El Sauce los domingos a las cinco de la tarde, que organiza con el actor Luis Alberto García y lleva por nombre "La máquina de la melancolía". En este espacio, ambos artistas ponen éxitos de las décadas del 70 y 80, música soul, funk y disco durante cinco horas. La peña se ha vuelto muy popular e incluso cierra por capacidad.

Osmani Espinosa estuvo entre los primeros artistas en reaccionar a las declaraciones de Díaz-Canel cuando sostuvo que no tenía nada en contra del reguetón. El compositor anunció entonces que: "Les tengo mucho y de muy buena calidad".