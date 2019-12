En el Día de los Derechos Humanos, arrestos y hostigamiento policial en Cuba

Publicado el Martes, 10 Diciembre, 2019 - 20:24 (GMT-4)

Una nueva detención se suma a la cadena de arrestos arbitrarios de los que ha sido víctima en los últimos meses el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, por parte de agentes de la policía política del régimen cubano, mientras otros activistas y periodistas independientes también sufrieron hoy el hostigamiento y la represión de la Seguridad del Estado, justo en el día mundialmente consagrado a los Derechos Humanos.

“Detención #18. En estos momentos acaba de ser detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara frente a la puerta de su casa, conducido en la patruya (sic) 047”, denunció este martes su novia, Claudia Genlui Hidalgo, a través de su cuenta de Facebook.

Indicó Genlui Hidalgo que este había salido de su casa para ir a visitar a su hijo que estaba de cumpleaños. Momentos antes, el propio Otero, conociendo que la Seguridad del Estado vigilaría hoy sus movimientos, había escrito en la misma red social: “Me voy al cumpleaños de mi hijo. Estamos y estaremos conectados”.

“Pensemos, hoy 10 de diciembre, día de los derechos humanos, 6:40 pm...artistas, periodistas e intelectuales bajo prisión domiciliaria sin explicación.. por qué? cual es la causa?”, señaló la joven.

En colaboración con el Movimiento San Isidro, al cual pertenece el artista Luis Manuel Otero, la Embajada Checa había anunciado para este miércoles 11 de diciembre, a las 6:00 p.m., el conversatorio “Conociendo al artista I: la obra de Luis Manuel Otero Alcántara”.

Genlui Hidalgo dijo que, a pesar de todo, se mantendría el intercambio en la sede consular. “Ahora más q nunca se hace necesario acercarnos al artista, al hombre...así q nos vemos!! estamos conectados!!!”, expresó en sus redes.

Otero ha sufrido en repetidas ocasiones el acoso de los agentes del régimen. En noviembre pasado, fue “conducido” hasta la estación de policía situada en 7ma. y 62, en el municipio habanero de Playa, acusado del delito de “desorden público”.

Días antes, había sido también detenido por oficiales del Ministerio del Interior durante las fechas en que los Reyes de España visitaban la Isla.

Dos semanas atrás, su novia denunció otro arresto por dos policías uniformados, en el momento en que la pareja salía de su domicilio por una actividad común y corriente. “Todo el día bajo una vigilancia injustificada, y lo detienen en la esquina de su casa cuando íbamos a comer”, precisó Genlui Hidalgo.

“El oficial de la Seguridad que lo estaba vigilando me dice que solo cumple órdenes... qué órdenes son esas de someter a un ser humano a una presión constante??”, agregó.

Por su lado, Otero comentó en su Instagram, a finales de noviembre, que salía con más fuerzas después de cada detención arbitraria que cometían en contra suya.

“Estoy dispuesto todos los días a morirme, a hacer, a perderlo todo. Vivo cada día como si fuera el último. Vivo a plenitud”, dijo el artista, que también se ha manifestado enérgicamente contra el Decreto 349, una herramienta legal que pretende regular la creación artística en la Isla.

Detenciones y sitios: así se vive el Día de los Derechos Humanos en Cuba

Precisamente en el Día de los Derechos Humanos, lejos de respetarse en Cuba el sentido de la fecha, ha habido una serie de detenciones o asedio de las autoridades, que llegan al punto de impedir la salida de sus viviendas a activistas y periodistas independientes.

En una publicación en Facebook, el científico y activista cubano Oscar Casanella se refería a que había logrado burlar el operativo policial que desde el lunes intentaba evitar su salida a la calle.

Sin embargo, horas después, denunció en esa misma red cómo fue detenido con violencia y conducido a la fuerza de regreso a su vivienda, cuando se dirigía en un auto al aeropuerto internacional José Martí junto a Isabel Urquiola, madre del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien retornaba a la isla este martes desde Europa.

“El policía 01739 me sacó con violencia y me esposó tirándome contra un carro. Luego me empujó dentro de dicho carro donde me trajeron para mi casa no sin antes decirme que ellos no me iban a dejar ver a Ariel hoy porque ellos no me iban a dejar salir de mi casa hoy”, relató Casanella, quien también dio cuenta del fuerte operativo policial en la cuadra donde reside, similar al desproporcionado despliegue de agentes en los alrededores de la vivienda de la señora Urquiola.

Más temprano este mismo martes, la activista Omara Ruiz Urquiola, hermana de Ariel, ya había denunciado que la Seguridad del Estado se encontraba en las inmediaciones de la casa de su madre, para impedir que pudiera salir.

Otros activistas y periodistas independientes dieron a conocer a través de sus redes sociales que fueron también sitiados u hostigados por la policía política del régimen.