Caos en Santiago de Cuba ante la escasez de combustible

Publicado el Viernes, 13 Diciembre, 2019 - 13:15 (GMT-4)

“¡Este país no cambia!”, exclamó un motorista, entretanto una multitud se aglomeraba en las inmediaciones del servicentro ubicado en la Avenida Garzón y Calle Cuarta de Sueño, con el propósito de adquirir combustible. Un panorama que se esparce desde hace varias semanas por Santiago de Cuba y que amenaza con empeorar a medida que se acercan las festividades de fin de año.

Roberto Acosta, hace tres años trabaja como transportista privado, cubriendo la ruta Versalles-Hospital Provincial. Cuenta ante CiberCuba, que hace más de 15 días no ha podido salir a trabajar por no encontrar combustible en ningún Cupet de la ciudad suroriental, “más de dos semanas sin poder buscar ni un peso porque no hay petróleo. Desde que comenzó la coyuntura de Díaz Canel, aquí en Santiago de Cuba, no había problemas para conseguir combustible y todo parecía normal, sabíamos que en La Habana se formaban tremendas colas y que en cualquier momento nos tocaría a nosotros, pero creo que aquí está siendo hasta peor”.

“Dos amigos míos cubren la ruta de Santiago-Habana, sin embargo, estos días han tenido que ponerse a hacer las rutas urbanas porque no se puede conseguir el petróleo para llegar hasta La Habana, ya que es muy poco el petróleo en los servicentros por la demora en abastecer y se acaba rápido, hay que hasta velar las pipas para poder resolver algo”, reprochó Acosta.

Un trabajador del servicentro Oriente, o más conocido como el Cupet de Calle A, reveló a este portal bajo la condición de anonimato que, “el problema principal ahora no es el petróleo, es la gasolina. Anteriormente había problemas con el abastecimiento del petróleo porque la empresa no tenía carros para distribuir el combustible, ahora el problema es que solo hay dos pipas y una se usa en la gasolina y otra en el petróleo; esas dos pipas son las que abastecen todos los Cupet de la provincia y por eso tanta demora en los suministros, que es otro problema además de la escasez”, confesó.

Servicentro Oriente / Foto: CiberCuba

Por otro lado, Alfredo, un motorista que se encontraba en el Cupet La Bujía, radicado en la Avenida Los Libertadores, dice tener que recurrir a amigos para conseguir más gasolina, ya que solo se están vendiendo 20 litros por persona.

“Cada vez que veo que llega la gasolina algún Cupet, rápido llamo a los socios para que traigan los galones y me compren la gasolina y así poder conseguir más, solo dan 20 litros por persona, y eso no es suficiente”, confesó el motorista.

Otros como Claudio, quien se dedica a transportar extranjeros en un Chevy del 52, no le ha quedado más remedio que conseguir la gasolina para habilitar su vehículo en Chivirico, un consejo del municipio Guamá a más de 75 kilómetros de Santiago de Cuba.

“Cuando en Santiago de Cuba no hay gasolina, no queda más que ir hasta Chivirico para conseguirla, como es un poblado pequeño no hay tanta demanda. Yo me llevo con un trabajador de la gasolinera y lo llamo haber si hay, si me dice que sí, me desprendo para allá, porque yo trabajo con turistas y a esas personas no se les puede quedar mal”, mencionó el emprendedor santiaguero.

Servicentro Las Américas / Foto: CiberCuba

Hasta el momento las grandes colas en gasolineras de Santiago de Cuba se mantienen controladas por la Policía Nacional Revolucionaria, mientras los propios trabajadores vigilan la cantidad de combustible que adquiere cada persona.

Muestras claras de que la crisis energética informada el pasado 11 de septiembre por el mandatario Miguel Díaz Canel, a propósito de las sanciones de Washington a empresas que transportaban combustible desde Venezuela hasta Cuba, continúa causando estragos en la población cubana, y aunque se anunció por parte del gobierno de la Habana que este problema estaría solucionado en breve, la situación se vuelve cada vez más caótica, principalmente para la transportación de pasajeros.