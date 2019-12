"¿Alguien hará algo?", denuncia un cubano ante la presencia de ratones en una tienda

Publicado el Domingo, 15 Diciembre, 2019 - 07:12 (GMT-4)

Un cubano compartió en Facebook el video de unos ratones o "guayabitos" caminando entre las galletas de una tienda en Cuba.

"El Grocery de Medio busca desesperadamente al Flautista de Hamelin. Yo, diabético, hipertenso y mareado fui hoy a comprar mis galletas integrales y Oh Dios, una familia de roedores se divertían sobre ellas", comenta William Quintana Torres en la citada red social.

Según cuenta este cubano los trabajadores de la tienda, que no fue identificada pese a que algunos pidieron la dirección exacta para exigir su cierre o medidas, "al parecer acostumbrados a convivir con los ratones ni se inmutaron. Y yo impávido aún lo comparto con ustedes. Help me, grito. ¿Alguien hará algo?"

Tanto este ciudadano como otros comentaron lo peligroso de que ratones se pasean como si nada por los productos de una tienda y la posibilidad de adquirir leptopirosis, entre otras enfermedades.

El momento fue compartido en Facebook el pasado miércoles y desde entonces la gente no deja de sorprenderse ante la escena. "Inexplicable", "no vuelvo a comer ni una chucherías de una tienda" o "le zumba el merequetén" son algunos de los comentarios.

Yasmany Salgado expresó que la solución no es cerrar el sitio, si no tomar medidas con el personal y el encargado de la cadena en la provincia. "Vergüenza y pena para todos esos “dirigentes” que en Matanzas permiten este tipo de cosa".

"No tiene perdón poner en peligro la vida de tantos niños, ahí todo el mundo tiene que ser despedido por tanta indolencia. ¡Después se quejan y no quieren que la gente salga a la luz pública con lo cotidiano! Es muy duro ver este tipo de cosas", afirmó.

Pedro Rafael Cue Cabrera apuntó que "en los años que yo trabajé en el Ten Cent las ratas, que parecían zorros, se paseaban por los mostradores y de eso hace como 19 años".

"¿Y estabas esperando qué?", comentó Fresnot Luis Valedon Ramírez, quien confesó que vio ratones hasta en los hoteles cinco estrellas, donde trabajó. "Solo tengo pena no haber tenido móvil en aquella época... esa es la sociedad que construyó este grupo que se cree dueño y señor de mi país. El socialismo no funciona y no funcionará nunca", agregó.

Por su parte, Miguel Ángel Amado González dijo que en establecimientos estatales de las tiendas recaudadoras en divisas de La Habana había visto plagas de cucarachas de varios tipos. "Recorren los mostradores y productos cuales dueños del lugar. ¡Eso es lo que nos estamos comiendo!"