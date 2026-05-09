Cubana Leydis Aguilera revela turbio negocio de GAESA con leche enviada desde Uruguay

La diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera denunció en entrevista con CiberCuba que el conglomerado militar GAESA recibe leche en polvo de la marca Conaprole y la revende a los cubanos en dólares, en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla.

«El Gobierno cubano, pese a la crisis humanitaria que está viviendo el país, se la está vendiendo a los cubanos en dólares. Es GAESA quien lo recibe y se la vende en dólares», afirmó Aguilera, quien asumió como diputada suplente en el Parlamento uruguayo el 10 de marzo de 2026, convirtiéndose en la primera legisladora de origen cubano en la historia de esa cámara.

La parlamentaria señaló que la izquierda uruguaya conoce la existencia de GAESA y que el propio Gobierno de Uruguay está al tanto de lo que comercia con el régimen cubano.

«Eso lo hemos denunciado y sí está al tanto el Gobierno uruguayo», subrayó Aguilera, quien representa al Partido Nacional y coordina la Comisión de Asuntos Migratorios de esa formación.

Según Aguilera, Uruguay envió 20 toneladas de leche en polvo a Cuba como donación humanitaria, coordinada con México, pero el destino final de esa carga sigue siendo incierto. «Todavía no sabemos qué va a pasar», advirtió la diputada.

Lo que agrava aún más la situación es que la ayuda humanitaria mexicana coordinada con Uruguay fue declarada secreta por el Gobierno de México durante los próximos cinco años.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csusaki, confirmó en abril que las 20 toneladas aún no habían llegado a Cuba, según información verificada por La Diaria.

Para Aguilera, el conjunto de estas operaciones resulta inaceptable. «Es todo bastante turbio y es algo que nosotros tenemos que denunciar y tenemos que seguir muy de cerca».

Las exportaciones uruguayas a Cuba en 2025 alcanzaron 8,6 millones de dólares, de los cuales el 74% correspondió a productos lácteos de Conaprole.

En Cuba, una bolsa de 25 kg de leche en polvo de esa marca se vendía en comercios controlados por GAESA a 243 dólares, un precio inalcanzable para la mayoría de los cubanos que cobran salarios en pesos.

GAESA, el conglomerado militar fundado por Raúl Castro, controla al menos el 40% de la economía cubana y acumula recursos líquidos estimados en más de 18.500 millones de dólares, suficientes para cubrir las importaciones alimentarias anuales de la isla por más de nueve años.

Sin embargo, siete de cada diez cubanos omiten al menos una comida diaria, mientras CIMEX, filial de GAESA, prioriza la venta en divisas de productos básicos que el pueblo no puede costearse.

Aguilera, quien ha criticado duramente al Frente Amplio uruguayo por sus vínculos con el régimen cubano, insistió en que la denuncia debe mantenerse activa. «Hay cosas que son necesarias para poder avanzar hacia una libertad y una democracia».