Con planchas metálicas: así están "blindando" las tiendas en dólares de Matanzas

“Los ladrones están poniendo a correr a los jefes del Cimex”, comentó un usuario

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Varias tiendas de la corporación estatal Cimex en Matanzas, las cuales venden en dólares alimentos y artículos de primera necesidad, comenzaron a ser “blindadas” en sus exteriores con lo que parecen ser láminas acanaladas de zinc, en medio del aumento de robos y del deterioro generalizado de los establecimientos estatales.

Las imágenes fueron compartidas en Facebook por Néstor García Castellanos a través de la página Ciudad de Matanzas en Fotos, donde mostró varios comercios cubiertos con las referidas planchas.

“Nueva modalidad para preservar las tiendas en MLC de la Cadena Panamericana del CIMEX, contra los continuados robos que en los últimos tiempos se han sucedido en la Ciudad de Matanzas. Seguras sí están, pero estéticamente dejan mucho que desear”, escribió.

Captura de Facebook/Ciudad de Matanzas en fotos

Las fotografías muestran locales completamente cerrados con láminas metálicas en lugar de vitrinas o cristales, una imagen que numerosos usuarios interpretaron como otra señal del deterioro urbano y comercial que atraviesa la ciudad.

“Eso lo vi hoy y dije: ‘¿Eh, y esto qué es? Creo que se están preparando para algo’”, comentó Isaac Sánchez.

Otros fueron más directos. “Horror”, escribió Miriam Velázquez Rodríguez, mientras Aleida García Castellanos resumió la escena con una sola palabra: “Deprimente”.

Las críticas también apuntaron al estado general de abandono de las instalaciones administradas por el Grupo de Administración Empresarial S.A.(Gaesa), el conglomerado de la élite militar cubana y Cimex.

Emilio Lozano denunció que “todos los equipos de clima del local de Mi Familia están podridos y en mal estado” porque “ya eso Gaesa lo pagó, le sacó el billete y al carajo todo”.

Los apagones agravan aún más las condiciones dentro de las tiendas. “Siguen presentando servicios sin luz alguna ya que los apagones son el día entero”, señaló Nevaldo García Castellanos.

Por su parte, Lourdes García añadió que las dependientas trabajan “en locales diseñados para aire acondicionado, sin corriente, con calor y oscuridad”.

Algunos usuarios cuestionaron incluso cómo la entidad estatal encargada de velar por el ornato público permitió este tipo de intervención visual en establecimientos urbanos. “¿Y Patrimonio acepta eso?”, preguntó Leo Silva.

Las críticas también se dirigieron a la incapacidad estatal para mantener activos antiguos espacios comerciales y gastronómicos. Roberto Pérez Batista cuestionó que la corporación estatal dejara deteriorarse el local “Mi Familia” en vez de rentarlo a formas de gestión no estatal o destinarlo a servicios necesarios como baños públicos. “¿Cómo se le llama a eso? ¿Desidia, apatía, falta de creatividad o indolencia generalizada?”, escribió.

Otros comentarios ironizaron sobre el fracaso de las cadenas estatales que monopolizan las ventas en divisas. “Los ladrones están poniendo a correr a los jefes del Cimex”, comentó un usuario. Otro cuestionó cómo, pese a controlar las tiendas en moneda fuerte, “más de la mitad están cerradas y cayéndose a pedazos”.

La instalación de planchas metálicas en tiendas dolarizadas se produce en un contexto de creciente inseguridad, apagones prolongados y deterioro de la infraestructura comercial en la occidental provincia, donde en los últimos meses se han multiplicado las denuncias por basura acumulada, edificios abandonados y espacios públicos en ruinas.

Matanzas cerró 2025 como la provincia con más delitos verificados del país, con 503 casos según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en un contexto nacional donde los robos aumentaron 479 % desde 2023.

Cimex y TRD Caribe, ambas bajo el paraguas de Gaesa son los monopolios que operan estas tiendas. El sistema para captar divisas mediante depósitos previos en tarjetas, creado en julio de 2020, excluye estructuralmente a la mayoría de la población, que cobra en pesos cubanos y no tiene acceso a divisas.

Con un salario medio estatal de 6,649 pesos cubanos, menos de 15 dólares al cambio informal, entre 80 % y 90 % de los cubanos no puede comprar en estos establecimientos.

Un recorrido por Matanzas en septiembre de 2025 documentó que seis de nueve comercios visitados operaban exclusivamente en dólares y que la tienda Cimex del centro comercial Plaza Milanés y Ayllón estaba "prácticamente vacía".