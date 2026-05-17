Con planchas metálicas: así están "blindando" las tiendas en dólares de Matanzas

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Varias tiendas de la corporación estatal Cimex en Matanzas, las cuales venden en dólares alimentos y artículos de primera necesidad, comenzaron a ser “blindadas” en sus exteriores con lo que parecen ser láminas acanaladas de zinc, en medio del aumento de robos y del deterioro generalizado de los establecimientos estatales.
Las imágenes fueron compartidas en Facebook por Néstor García Castellanos a través de la página Ciudad de Matanzas en Fotos, donde mostró varios comercios cubiertos con las referidas planchas.
“Nueva modalidad para preservar las tiendas en MLC de la Cadena Panamericana del CIMEX, contra los continuados robos que en los últimos tiempos se han sucedido en la Ciudad de Matanzas. Seguras sí están, pero estéticamente dejan mucho que desear”, escribió.
Las fotografías muestran locales completamente cerrados con láminas metálicas en lugar de vitrinas o cristales, una imagen que numerosos usuarios interpretaron como otra señal del deterioro urbano y comercial que atraviesa la ciudad.
“Eso lo vi hoy y dije: ‘¿Eh, y esto qué es? Creo que se están preparando para algo’”, comentó Isaac Sánchez.
Otros fueron más directos. “Horror”, escribió Miriam Velázquez Rodríguez, mientras Aleida García Castellanos resumió la escena con una sola palabra: “Deprimente”.
Las críticas también apuntaron al estado general de abandono de las instalaciones administradas por el Grupo de Administración Empresarial S.A.(Gaesa), el conglomerado de la élite militar cubana y Cimex.
Emilio Lozano denunció que “todos los equipos de clima del local de Mi Familia están podridos y en mal estado” porque “ya eso Gaesa lo pagó, le sacó el billete y al carajo todo”.
Los apagones agravan aún más las condiciones dentro de las tiendas. “Siguen presentando servicios sin luz alguna ya que los apagones son el día entero”, señaló Nevaldo García Castellanos.
Por su parte, Lourdes García añadió que las dependientas trabajan “en locales diseñados para aire acondicionado, sin corriente, con calor y oscuridad”.
Algunos usuarios cuestionaron incluso cómo la entidad estatal encargada de velar por el ornato público permitió este tipo de intervención visual en establecimientos urbanos. “¿Y Patrimonio acepta eso?”, preguntó Leo Silva.
Las críticas también se dirigieron a la incapacidad estatal para mantener activos antiguos espacios comerciales y gastronómicos. Roberto Pérez Batista cuestionó que la corporación estatal dejara deteriorarse el local “Mi Familia” en vez de rentarlo a formas de gestión no estatal o destinarlo a servicios necesarios como baños públicos. “¿Cómo se le llama a eso? ¿Desidia, apatía, falta de creatividad o indolencia generalizada?”, escribió.
Otros comentarios ironizaron sobre el fracaso de las cadenas estatales que monopolizan las ventas en divisas. “Los ladrones están poniendo a correr a los jefes del Cimex”, comentó un usuario. Otro cuestionó cómo, pese a controlar las tiendas en moneda fuerte, “más de la mitad están cerradas y cayéndose a pedazos”.
La instalación de planchas metálicas en tiendas dolarizadas se produce en un contexto de creciente inseguridad, apagones prolongados y deterioro de la infraestructura comercial en la occidental provincia, donde en los últimos meses se han multiplicado las denuncias por basura acumulada, edificios abandonados y espacios públicos en ruinas.
Matanzas cerró 2025 como la provincia con más delitos verificados del país, con 503 casos según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en un contexto nacional donde los robos aumentaron 479 % desde 2023.
Cimex y TRD Caribe, ambas bajo el paraguas de Gaesa son los monopolios que operan estas tiendas. El sistema para captar divisas mediante depósitos previos en tarjetas, creado en julio de 2020, excluye estructuralmente a la mayoría de la población, que cobra en pesos cubanos y no tiene acceso a divisas.
Con un salario medio estatal de 6,649 pesos cubanos, menos de 15 dólares al cambio informal, entre 80 % y 90 % de los cubanos no puede comprar en estos establecimientos.
Un recorrido por Matanzas en septiembre de 2025 documentó que seis de nueve comercios visitados operaban exclusivamente en dólares y que la tienda Cimex del centro comercial Plaza Milanés y Ayllón estaba "prácticamente vacía".
Preguntas frecuentes sobre la situación en las tiendas en dólares de Matanzas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué están "blindando" las tiendas en dólares en Matanzas?
Las tiendas en dólares en Matanzas están siendo "blindadas" con planchas metálicas debido al aumento de robos y al deterioro generalizado de los establecimientos estatales. Esta medida busca proteger las tiendas de la Cadena Panamericana del CIMEX de los continuados robos en la ciudad.
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¿Cómo afectan los apagones a las tiendas en dólares en Matanzas?
Los apagones agravan las condiciones dentro de las tiendas en dólares, ya que muchas siguen ofreciendo servicios sin luz debido a los cortes eléctricos prolongados. Esto genera un ambiente de calor y oscuridad que afecta tanto a los empleados como a los clientes.
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¿Cuál es la situación económica de los habitantes de Matanzas respecto a las tiendas en dólares?
La mayoría de la población en Matanzas no puede comprar en las tiendas en dólares debido a que el sistema de captación de divisas excluye a quienes solo tienen acceso a pesos cubanos. Con un salario medio estatal de 6,649 pesos cubanos, menos de 15 dólares al cambio informal, entre el 80 % y el 90 % de los cubanos no pueden acceder a estos establecimientos.
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¿Qué críticas han surgido sobre la gestión de las tiendas en dólares por parte de Gaesa y Cimex?
Las críticas se centran en el abandono y deterioro de las instalaciones administradas por Gaesa y Cimex, así como en su incapacidad para mantener activos espacios comerciales. La población también cuestiona la falta de creatividad y gestión para mejorar los servicios y la infraestructura.
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¿Cuál es la relación entre el aumento de robos y la crisis energética en Matanzas?
El aumento de robos en Matanzas está relacionado con la crisis energética, ya que los apagones prolongados crean ventanas de oportunidad para los delincuentes. La falta de electricidad no solo afecta a los hogares, sino también a las tiendas y espacios públicos, facilitando actividades delictivas en la oscuridad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.