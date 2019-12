Rebajan calzado infantil muy deteriorado en tienda de Cuba

Publicado el Lunes, 16 Diciembre, 2019 - 11:39 (GMT-4)

Un usuario en Facebook denunció el mal estado del calzado infantil en la tienda La Época, en Santa Clara, donde vendían este producto rebajado pero en unas condiciones deplorables.

Las fotos fueron tomadas el pasado 12 de diciembre y permiten ver varios zapatos visiblemente deteriorados. "¿Quién tiene derecho de asumir que un niño, por pobre que sea su familia, tenga que usar esos zapatos destruidos?. ¿Hasta qué magnitud el pueblo cubano va a seguir viendo esto como un favor que le están haciendo de venderle esta basura al precio que sea?", rezó el post.

"¿Hasta qué punto esa dictadura asesina ha llegado a odiar y despreciar a su propio pueblo?. Yo me pregunto si los nietos bitongos de la cúpula Castrista, se pondrían estos zapatos aunque sea para darle un pataita en el culis a Raúl, o para retozar encima de la piedra donde arden en llamas del infierno las cenizas del asesino mayor Cenicero Andante?", agregó.

No ad for you

Los precios de estos zapatos van desde los 0.70 hasta los 1.65 CUC. Se trata de un producto que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los padres de la Isla.

El usuario que difundió las fotos señaló que se trataba de un hecho denigrante e hizo referencia a la opresión que sufre el pueblo cubano.

"Asco me provocan estas fotos, no se puede denigrar tanto al ser humano, mucho menos cuando les has robado sus medios y sus esperanzas por 60 años, y te has enriquecido a su costa! Métanse su isla oprimida por donde les quepa, pero a mi ante esto no me calla ni Dios!. Yo tenía entendido que los niños nacen para ser felices, y no veo yo mucha felicidad en un niñito con zapaticos rotos", concluyó.

En septiembre de 2018 se conoció que estaban vendiendo productos rotos o caducados en las tiendas de Cuba. Además de la existencia de tiendas dedicadas expresamente a la comercialización de artículos morosos y dañados, es muy normal que en cada shopping se destine un espacio a la exhibición de esos residuos que las corporaciones cubanas identifican eufemísticamente como "mermas comercializables".