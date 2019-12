Jorge Junior denuncia que el INDER se desentendió y dijo no tener recursos para el velorio de su padre

Publicado el Lunes, 16 Diciembre, 2019 - 07:43 (GMT-4)

El reguetonero cubano Jorge Junior compartió un extenso texto en su perfil de Facebook en el que denunció el desentendimiento y la falta de atención del INDER (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación) ante el velatorio de su padre, el fallecido exboxeador cubano Jorge Hernández Padrón.

El artista urbano expresó que a pesar de que su padre "fue el primer campeón mundial que tuvo Cuba", que "siempre representó a su país con el mayor de los orgullos, rechazó ofertas, se acató a las leyes de este país" y que "cuando lo premiaron se quitó la medalla y se la puso a nuestro comandante Fidel en su cuello", ninguna de las instituciones del país se preocuparon por darle una despedida digna.

"Hoy hablaré de algo muy lastimoso pero cierto. Hoy seré rápido y preciso, me estoy refiriendo a mi padre Jorge Hernández y lo sucedido en su velada. Un hombre que alcanzó todos los títulos que se pueda conceder en el boxeo, que fue el primer campeón mundial que tuvo Cuba en un evento celebrado en la Ciudad Deportiva. Incluso, cuando lo premiaron se quitó la medalla y se la puso a nuestro comandante Fidel en su cuello".

"Un atleta que siempre representó a su país con el mayor de los orgullos, rechazó ofertas, se acató a las leyes de este país, militante, etc. Le dio a este país muchas alegrías y triunfos, sin dudas, una gloria deportiva sin discusiones.

Siempre viví junto a mis padres y como tal, él tenía el mejor de los criterios sobre el INDER. Incluso, llegué a pensar mal de muchos atletas que ya no están en la isla".

Jorge Junior continuó su alegato explicando que el INDER dijo que no tenía "recursos ni dinero para costear el velorio" por lo que tuvo pagar "850 cuc por la caja" por la caja de su padre, un gesto que se pudo permitir gracias al desenvolvimiento económico que posee por ser el director de Los 4. El reguetonero comentó que "a nadie le importó" y que "nadie se acordó de ese atleta que tanto le dio a este país"

"A lo que voy, 12 de diciembre de 2019 muere mi padre. ¿Cómo el INDER u otra institución me va a decir que no tienen recursos ni dinero para costear el velorio de una gloria de este país que les dio muchos triunfos y mucho dinero? ¿Cómo el INDER me va a hacer pagar 850 CUC por la caja de mi padre para poder darle un entierro digno y como se merece? ¿Qué sería de ese velorio si yo no fuera el director de Los 4, si no pudiera pagar esa caja? A nadie le importó, nadie se acordó de ese atleta que tanto le dio a este país".

A modo de conclusión, Jorge Junior lanzó una interrogante en la que pone en entre dicho a los verdaderos "traidores" de la patria: "Y me pregunto, ¿quiénes son más traidores, los que abandonaron buscando un final mejor o los que abandonaron a mi papá cuando más los necesitó? Lo siento, pero esto es lo que viví y pienso", concluyó.

Jorge Hernández Padrón, una de las grandes glorias del pugilismo de la Isla de todos los tiempos, falleció en La Habana a los 65 años de edad, al parecer, a causa de unas deficiencias respiratorias crónicas.

Tanto el mundo del deporte como figuras públicas cubanas se rindieron ante la pérdida de una de las mayores leyendas deportivas que ha dado Cuba. Uno de ellos fue el reguetonero cubano y antiguo compañero de grupo de Jorge Junior, Yomil Hidalgo, quien le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales en las que catalogó al boxeador de "un buen hombre y excelentísimo padre".