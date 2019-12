Amaury Pérez no ve contradicción entre ir a Miami y defender a la Revolución cubana

Publicado el Martes, 17 Diciembre, 2019 - 11:55 (GMT-4)

El artista cubano Amaury Pérez salió en defensa del actor de la Isla Fernando Echevarría, la cara de la propaganda castrista en la televisión cubana contra la aplicación del título III de la ley Helms Burton.

"A mi amigo Fernando Echevarría le hicieron una asquerosa campaña de descrédito por haber hecho un comercial y después le hicieron una foto en una fila llegando a Miami. ¿Cuál es el problema, dónde está la contradicción?. Tiene familia y una hija allí", dijo este martes durante la entrevista que mantuvo con Oliver Zamora para RT.

De esta forma hizo referencia a la campaña propagandística que se lanzó el pasado mes de mayo en Cuba contra la Ley Helms-Burton y en la que participaron Echevarría y Jorge Enrique Caballero.

No ad for you

"Yo voy a Miami con mucha frecuencia, no he tenido una experiencia física de nadie que me diga nada feo. Tengo dos nietos norteamericanos nacidos allí y un hijo que vive en la ciudad del sol. Yo no voy a renunciar a ir a Miami a ver a mi familia mientras me den visa", agregó.

Amistad con Fidel Castro

El músico también señaló que no iba a justificarse por su amistad con el fallecido dictador Fidel Castro. "No tengo que estar toda la vida justificándome y arrepintiéndome de las cosas que pasaron. A mí no me gusta demasiado viajar al pasado, porque no tengo nada que resolver, eso ya pasó. Puedo intentar cuidar el hoy y el mañana", afirmó.

En este sentido explicó que un día cuando estaba en casa unos amigos en Miami, una persona le dijo que solo le faltaba pedir perdón a la comunidad cubanoamericana por ser amigo del exmandatario.

"No tengo que pedir permiso a nadie para ser amigo de quien a mi me dé la gana. Soy tímido, no soy soberbio, pero tengo valores propios que nadie tiene que seguir", apuntó.

"Yo no hago proselitismo, no quiero que nadie piense o sea como yo. Mis amigos no piensan como yo en casi nada y son mis amigos", agregó.

A su juicio, los cubanos están confundiendo términos, ya que "Miami es una pequeña ciudad de un país inmenso, con una gran cultura que se llama los Estados Unidos de América". "En esta ciudad hay muy buenos cubanos, mi hijo y mi nuera son muy buenos cubanos y mis nietos estoy seguro que siempre van a recordar de dónde vienen sus padres", aseguró.

"¿Qué fue lo que nosotros exportamos a Miami?"

El intérprete también confesó que tiene amigos músicos que se esconden para verle. "Cómo se esconden para verme, si cuando vienen a Cuba les recibo en mi casa. ¿Por qué tengo que esconderme para verlos?" cuestionó.

"Músicos que te hablan por teléfono y te dicen que no se pueden hacer una foto porque les crucifican. ¿Qué fue lo que nosotros exportamos a Miami?", lamentó.

El artista también enfatizó que hay muchas personas empeñadas en que "no exista diálogo" entre los cubanos de la Isla y los de Miami. "Lo que hago es pensar en el amor, el afecto y evitar cualquier tema que pueda desunirnos. Siempre pensé que podía haber diálogo, pero se está haciendo muy difícil", explicó.

"Creo que este diálogo está totalmente roto, solo hay que mirar las redes sociales. Hay que comprobar cuánto han lastimado criterios afines", criticó.