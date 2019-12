Madre cubana se queja de fraude en la competencia provincial de gimnasia en La Habana

Publicado el Domingo, 22 Diciembre, 2019 - 08:31 (GMT-4)

CiberCuba reproduce a continuación la queja de una madre cubana sobre la competencia provincial de gimnasia rítmica en La Habana. La afectada la había hecho pública en su perfil de Facebook:

A quien pueda interesar:

Ante todo muy buenos días y para comenzar quisiera aclarar que no busco a través de esta queja obtener ningún tipo de beneficio personal a favor mío o de mi hija. Mi nombre es Griseida Chao, soy trabajadora de la Embajada de Santa Lucía en La Habana, soy madre de Serena Fernández Chao, actual 3er lugar en la categoría de 7 años en Gimnasia Rítmica del Municipio 10 de Octubre.

En el día de ayer (15 de diciembre) tuvo lugar la primera fase de la Competencia Provincial del ya mencionado deporte en la sede de la Academia Kid Chocolate, sita en Belascoaín entre Sitios y Peñalver. Durante el evento se suscitaron hechos y comportamientos que degradaron el espíritu deportivo de la competición y la seriedad del evento.

Árbitros hablando durante presentación de las niñas. Foto: Cortesía a CiberCuba.

Para empezar el arbitraje estuvo conformado en su mayoría (para no absolutizar) por profesoras de la sede del evento, lo cual no entendí desde el inicio... no se puede ser juez y parte... pero bueno, lo achaqué a que tal vez la disciplina no cuenta con los profesores suficientes o los entendidos en la materia no estaban disponibles para ese día.

Arbitraje distraido durante el evento deportivo. Foto: Cortesía a CiberCuba.

En segundo lugar las personas encargadas del arbitraje estuvieron distraídas, se mostraron desatentas e irrespetuosas durante la actuación y calificación de las niñas, lo cual despertó en mí total indignación puesto que las niñas que se encontraban allí estaban dando lo mejor de sí, sin contar los meses de esfuerzo y entrenamiento continuo que esas pequeñas han tenido que enfrentar a tan temprana edad para llegar hasta eso. En este e-mail adjunto fotos que pude tomar que prueban fervientemente lo que les estoy explicando, es una pena que no haya podido tomar más y que no estén lo suficientemente nítidas debido a la falta de iluminación y a la poca calidad de la cámara de mi celular. Fue totalmente irrespetuoso y antideportivo el comportamiento para con esas pequeñas luchadoras.

Árbitros de espaldas cuando se presentaban las pequeñas. Foto: Cortesía a CiberCuba.

Para terminar, y esto fue lo que puso la cereza en el pastel: los 8 lugares que se derivan de esta competencia fueron entregados a las niñas de la sede del evento. ¡Los 8 lugares! ¡Todos para la Academia Kid Chocolate! Y yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar la falta de respeto y el fraude? ¿Cuánto más debo soportar? No puede ser que todo se mueva a nivel de relaciones, de ser hijo/a de... ¡de ofrecer regalos! Eso para mí tiene un nombre: ¡mafia! "La mafia en el deporte cubano", el titular perfecto para esta nota si pudiera yo transformarla en artículo.

Anoche pasé buen rato decidiendo si era mejor para mi hija dejarla que siguiera "peleando" en su equipo, o si era mejor que hiciéramos la fuerza para presentarla en la Academia antes nombrada y que hiciera las pruebas de aptitud para que formara parte de la mafia y saliera beneficiada también, si sería prudente quejarme (puesto que la maestra de mi hija decidió callar y me pidió a mí también que lo hiciera)... decidí hablar, para que no les suceda lo mismo a otros niños, para que no le suceda lo mismo a otros padres.

PD: Quisiera aclarar que yo iba advertida, los padres de la categoría 8 años, que ya habían participado en dicha competencia el pasado año, y que presenciaron el mismo fraude nos hicieron saber a los novatos que este evento era más de rutina, pues las plazas ya están preconcebidas; no puse en duda lo que dijeron pero tampoco quise sucumbir ante la predisposición.