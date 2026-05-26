¡Indignante! Una cubana paga 2,500 pesos por solo siete muslos de pollo

Una cubana identificada como Sisi Aguilera mostró en un video publicado en Facebook cuánto cuesta hoy una pequeña bolsa de muslos de pollo en Cuba: 2,500 pesos por apenas siete piezas.

«En mi casa somos dos, así que quizás me alcance para unas tres comiditas», contó la mujer en el video.

Aguilera explicó que salió corriendo a comprar el paquete pequeño apenas le avisaron que había disponibilidad, porque los paquetes grandes ya son inaccesibles para la mayoría de los cubanos. «Ya los grandes no se pueden comprar», lamentó.

El recorrido de compras que documentó refleja el dramático encarecimiento de los alimentos en la isla: papas a 190 pesos la libra, una piña a 450 pesos, una mano de plátanos maduros entre 300 y 350 pesos, y unas pocas cebollas —que, según dijo, “a duras penas harán una libra”— por 150 pesos.

«Ya ni fruta podemos comprar», resumió con frustración.

La cubana también hizo el cálculo de lo que representa ese gasto para una familia promedio. Si un paquete de siete muslos alcanza para apenas tres comidas de dos personas, una familia tendría que comprarlo varias veces a la semana. Eso implicaría gastar más de 25,000 pesos mensuales solo en pollo, casi cuatro veces el salario medio estatal.

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicadas en abril de 2026, el salario medio en Cuba asciende a 6,930 pesos mensuales, equivalentes a unos 13 dólares al cambio informal. En la práctica, una bolsita de siete muslos consume más de un tercio del sueldo mensual de un trabajador promedio.

El testimonio de Sisi Aguilera refleja una crisis alimentaria que continúa agravándose en Cuba. El Food Monitor Program alertó en abril de 2026 que el 96.91 % de la población no tenía acceso adecuado a alimentos debido a la inflación y al desplome del poder adquisitivo.

Casos similares se repiten en toda la isla. Una cubana en Santiago de Cuba reveló que gastó 45,700 pesos en un solo mes en alimentos, el equivalente a más de seis salarios medios. Mientras, en Ciego de Ávila, medio kilo de leche en polvo llegó a venderse en 2,333 pesos, cerca de un tercio del salario mensual promedio.

En las últimas semanas también se han multiplicado las imágenes de personas buscando comida en la basura en ciudades como La Habana y Santiago de Cuba, incluyendo ancianos y niños. La ONU intenta asistir a dos millones de cubanos mediante un plan humanitario que, hasta mayo de 2026, apenas había recibido menos de un tercio del financiamiento necesario.

Sisi Aguilera cerró su video con una reflexión que resume la realidad de millones de familias cubanas:

«La triste realidad es que la comida del cubano cada día es más básica. Nos alimentamos bastante mal porque los precios siguen subiendo y el cubano, con su salario y con lo que resuelve día a día, no puede abastecer su cocina con lo necesario para alimentar bien a su familia».