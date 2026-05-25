Morirse por vivir «en el mejor de los mundos posibles»: Los estremecedores versos de un poeta cubano

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El poeta cubano Jorje Luis (Veleta) Mederos publicó este domingo en su perfil de Facebook un poema titulado «Cuatro sencillos pasos para matar a un hombre», una pieza de denuncia lírica que —leída de cara a la Cuba de las últimas décadas— podría describir, con ironía devastadora, el mecanismo mediante el cual el régimen cubano destruye espiritualmente a sus ciudadanos: mostrándoles que el mundo tiene libertad, abundancia y belleza, para luego decirles que nada de eso les pertenece.

Veleta Mederos, miembro del grupo literario «El Club del Poste» de Santa Clara y autor de libros como Romanza del malo, El tonto de la chaqueta negra y Otro nombre del mar, estructura el poema como una instrucción de tortura existencial dividida en cuatro pasos.

Captura de FB/Jorge Luis Veleta Mederos

El primero apunta a la conciencia: «Enséñele que el mundo existe, / y que en el mundo hay islas, / continentes, cielos, mar, / ciudades / donde braman los toros de la libertad. / Y dígale después que todo es malo».

El segundo paso golpea directamente el hambre: «Enséñele que la comida existe, / que los filetes ruedan como bestias / por las sagradas mesas de los hombres; / que los niños existen / lo mismo que el cereal, la leche fresca y los helados de malta. / Tome entonces al hombre / y explíquele que no puede, que no debe hacer eso».

El tercero convoca la belleza del mundo exterior que el cubano no puede alcanzar: «Enséñele como brillan los puentes de Estambul, / las torres de Manhatan, / las casquivanas fuentes de Valencia / donde las luces danzan un minué con la vida. / Pero dígale entonces / que luz no se hizo para él».

El cuarto y último paso es el golpe de gracia: «Si con ello no bastara / como para romperle el corazón de un golpe; / siéntelo frente de usted, / mírele bien los ojos / y dígale que ya vive / en el mejor / de los mundos posibles».

La frase final remite a la filosofía de Leibniz, quien argumentó que Dios eligió el mejor mundo posible entre todos los concebibles, y que Voltaire satirizó en Cándido (1759) a través del personaje Pangloss, que repite esa sentencia ante cada catástrofe. En el contexto cubano, la expresión funciona como síntesis del discurso oficial que presenta décadas de fracaso económico y represión como conquistas revolucionarias.

Los versos sobre los filetes y los helados de malta resuenan con especial crudeza ante los datos reales. Según una encuesta del Food Monitor Program difundida el 6 de mayo, el 33,9% de los hogares cubanos reportó hambre en 2025, frente al 24,6% del año anterior, y el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026.

La imagen de las torres de Manhattan y los puentes de Estambul que brillan para otros sintoniza con el mayor éxodo de la historia de la isla: más de 860,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre 2021 y mediados de 2024.

Este poema da continuidad a una serie de piezas de profunda incisión social publicadas en las últimas semanas por el autor. El 14 de abril, Veleta Mederos publicó «No quiero que bombardeen a mi país», sobre la destrucción cotidiana de Cuba. El 27 de ese mismo mes publicó «Un país donde se escapan los poetas», con el verso central: «Un país donde se escapan los poetas / es un país sin alma».

Los tres poemas ilustran con doliente belleza desde la destrucción material a la hemorragia cultural, y de ahí a la aniquilación psicológica del ciudadano al que el régimen exige gratitud por su propia miseria. Y elevan una voz artística de dignidad frente a las habituales posturas de adulación al sistema y sus mandantes que ha sostenido la oficialista UNEAC.

«Pregunten a los poetas por qué se mueren lejos / y sabrán del costado donde sangra el país», escribió Veleta Mederos en abril. El nuevo poema responde con la hondura de quien no se resigna a llamar libertad a su jaula.