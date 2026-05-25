Morirse por vivir «en el mejor de los mundos posibles»: Los estremecedores versos de un poeta cubano

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El poeta cubano Jorje Luis (Veleta) Mederos publicó este domingo en su perfil de Facebook un poema titulado «Cuatro sencillos pasos para matar a un hombre», una pieza de denuncia lírica que —leída de cara a la Cuba de las últimas décadas— podría describir, con ironía devastadora, el mecanismo mediante el cual el régimen cubano destruye espiritualmente a sus ciudadanos: mostrándoles que el mundo tiene libertad, abundancia y belleza, para luego decirles que nada de eso les pertenece.
Veleta Mederos, miembro del grupo literario «El Club del Poste» de Santa Clara y autor de libros como Romanza del malo, El tonto de la chaqueta negra y Otro nombre del mar, estructura el poema como una instrucción de tortura existencial dividida en cuatro pasos.
El primero apunta a la conciencia: «Enséñele que el mundo existe, / y que en el mundo hay islas, / continentes, cielos, mar, / ciudades / donde braman los toros de la libertad. / Y dígale después que todo es malo».
El segundo paso golpea directamente el hambre: «Enséñele que la comida existe, / que los filetes ruedan como bestias / por las sagradas mesas de los hombres; / que los niños existen / lo mismo que el cereal, la leche fresca y los helados de malta. / Tome entonces al hombre / y explíquele que no puede, que no debe hacer eso».
El tercero convoca la belleza del mundo exterior que el cubano no puede alcanzar: «Enséñele como brillan los puentes de Estambul, / las torres de Manhatan, / las casquivanas fuentes de Valencia / donde las luces danzan un minué con la vida. / Pero dígale entonces / que luz no se hizo para él».
El cuarto y último paso es el golpe de gracia: «Si con ello no bastara / como para romperle el corazón de un golpe; / siéntelo frente de usted, / mírele bien los ojos / y dígale que ya vive / en el mejor / de los mundos posibles».
La frase final remite a la filosofía de Leibniz, quien argumentó que Dios eligió el mejor mundo posible entre todos los concebibles, y que Voltaire satirizó en Cándido (1759) a través del personaje Pangloss, que repite esa sentencia ante cada catástrofe. En el contexto cubano, la expresión funciona como síntesis del discurso oficial que presenta décadas de fracaso económico y represión como conquistas revolucionarias.
Los versos sobre los filetes y los helados de malta resuenan con especial crudeza ante los datos reales. Según una encuesta del Food Monitor Program difundida el 6 de mayo, el 33,9% de los hogares cubanos reportó hambre en 2025, frente al 24,6% del año anterior, y el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026.
La imagen de las torres de Manhattan y los puentes de Estambul que brillan para otros sintoniza con el mayor éxodo de la historia de la isla: más de 860,000 cubanos llegaron a Estados Unidos entre 2021 y mediados de 2024.
Este poema da continuidad a una serie de piezas de profunda incisión social publicadas en las últimas semanas por el autor. El 14 de abril, Veleta Mederos publicó «No quiero que bombardeen a mi país», sobre la destrucción cotidiana de Cuba. El 27 de ese mismo mes publicó «Un país donde se escapan los poetas», con el verso central: «Un país donde se escapan los poetas / es un país sin alma».
Los tres poemas ilustran con doliente belleza desde la destrucción material a la hemorragia cultural, y de ahí a la aniquilación psicológica del ciudadano al que el régimen exige gratitud por su propia miseria. Y elevan una voz artística de dignidad frente a las habituales posturas de adulación al sistema y sus mandantes que ha sostenido la oficialista UNEAC.
«Pregunten a los poetas por qué se mueren lejos / y sabrán del costado donde sangra el país», escribió Veleta Mederos en abril. El nuevo poema responde con la hondura de quien no se resigna a llamar libertad a su jaula.
Preguntas frecuentes sobre la poesía de denuncia en Cuba y su contexto social
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el mensaje principal del poema «Cuatro sencillos pasos para matar a un hombre» de Jorje Luis Veleta Mederos?
El poema podría denunciar cómo el régimen cubano destruye espiritualmente a sus ciudadanos, mostrándoles la libertad y la abundancia del mundo exterior para luego afirmar que nada de eso les pertenece. Utiliza cuatro pasos para ilustrar la tortura existencial que sufren los cubanos, comenzando con la negación de la conciencia, pasando por el hambre, la belleza inalcanzable y culminando con la resignación a vivir en un mundo supuestamente ideal.
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¿Cómo refleja el poema de Veleta Mederos la situación actual de hambre en Cuba?
En el segundo paso del poema, se destaca la existencia de alimentos en el mundo y se compara con la realidad cubana donde estos son inaccesibles. Esta imagen resuena con los datos recientes que muestran que el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026, reflejando una grave crisis alimentaria.
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¿Qué impacto ha tenido la poesía de Veleta Mederos en la sociedad cubana?
La poesía de Veleta Mederos ha generado una respuesta emotiva entre los lectores cubanos, ya que sus versos podrían reflejar la hemorragia cultural y la aniquilación psicológica que sufren debido al régimen. Sus poemas no solo denuncian las condiciones actuales, sino que también elevan una voz de dignidad frente a la represión y la crisis social en la isla.
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¿Qué otros temas aborda el poeta Veleta Mederos en sus obras recientes?
Además del poema discutido, Veleta Mederos ha abordado temas como la destrucción cotidiana de Cuba en «No quiero que bombardeen a mi país» y el exilio cultural en «Un país donde se escapan los poetas». Estos poemas ilustran la pérdida de alma de la nación y critican la represión y el fracaso del régimen cubano en garantizar una vida digna para sus ciudadanos.
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