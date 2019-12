Cubanos protestan en La Habana por la muerte del perro que fue arrastrado por un tractor

Publicado el Miércoles, 25 Diciembre, 2019 - 13:23 (GMT-4)

Un grupo de activistas por los derechos de los animales protestaron en silencio este miércoles en Guanabacoa, en La Habana, por la muerte del perro que fue arrastrado por un tractor.

En el grupo de Facebook Cuba contra el Maltrato Animal compartieron imágenes del acto y recordaron que lo ocurrido fue un asesinato.

Facebook / Valia Rodríguez

"No eran muchos, pero los suficientes para demostrar que los animales importan, que el perro asesinado brutalmente no era un trapo sucio que se bota porque ya no sirve", rezó el post que publicó la activista Valia Rodríguez.

"Hoy los animales en Cuba tienen detrás un movimiento creciente de personas sensibles que no quieren, ni aceptarán más que el maltrato siga impune", advirtió.

Rodríguez insistió en la necesidad de que en Cuba se ponga en marcha la ansiada Ley de protección Animal para "darle un curso legal a actos antisociales y psicópatas como el de La Hata".

Marcha funeral por la muerte del perro

"Esta marcha en silencio fue además una declaración para demandar esta ley ya. No más postposiciones. Hechos, no palabras", reclamó en la citada red social.

El perro murió el martes después de ser arrastrado por el conductor de un tractor en las calles de Guanabacoa. Este ciudadano dijo que llevó a cabo este acto de maltrato porque el animal "le atacó sus gallinas".

El Gobierno de Cuba trabaja en la elaboración de esta ley de protección animal, algo que se remonta a agosto de 2018. En noviembre el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) emitió una nota informativa en la que hablaba de establecer normativas legales que regularan el cuidado de los animales en espacios públicos de la Isla.