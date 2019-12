Cardi B y Offset dan un tour por su nueva mansión a sus fans en Nochebuena

Publicado el Miércoles, 25 Diciembre, 2019 - 13:50 (GMT-4)

Cardi B y Offset han cerrado este 2019 por todo lo alto: con una nueva mansión en Atlanta. La búsqueda de este hogar de ensueño para su familia ha durado más de dos años, un proceso que la rapera ha descrito como "una montaña rusa".

Durante este tiempo, según cuenta la intérprete de I Like It, los dos no se ponían de acuerdo mientras recorrían diferentes propiedades. Pero la búsqueda ha terminado, porque el matrimonio ya tiene su nuevo hogar listo para vivir junto a su hija desde estas Navidades.

Esta Nochebuena, la pareja de raperos dieron un minucioso tour por las estancias de su nuevo hogar y lo compartieron a través de las redes sociales, donde mostraron los rincones del lugar y contaron todos los secretos que ella esconde.

No ad for you

A pesar de que todavía está por amueblar, lo que no falta en este hogar es el inmenso árbol de Navidad que adorna la entrada de la enorme casa, que cuenta con una cocina de lujo, despensa, piscina, oficina, tocador, dormitorio principal y hasta una habitación para esconder armas.

Según cuenta la misma Cardi B en los vídeos se llegaron a plantear la posibilidad de construir su propia casa, pero con las una familia hubiera sido complicado. Por suerte, parece que esta casa apareció entre las viviendas disponibles y cuadro a la perfección con las necesidades de los raperos, que se casaron en 2017 y tuvieron a su primera hija en verano de 2018.

Aunque el precio por el que el matrimonio habría conseguido la vivienda todavía se desconoce, el portal TMZ indica que la mansión estaba a la venta por 5.75 millones de dólares.

¿Qué te parece el nuevo hogar de los raperos?