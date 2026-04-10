Shakira y Anitta estrenaron este jueves primera colaboración musical conjunta, un tema que convierte a la brasileña en solo la quinta artista femenina con la que la colombiana graba una canción en casi 35 años de carrera.

El dato es tan llamativo como revelador: desde su debut con Magia en 1991, Shakira ha colaborado con decenas de artistas, pero la inmensa mayoría han sido hombres. Antes de Anitta, solo cuatro mujeres habían compartido canción con ella: Beyoncé en "Beautiful Liar" (2007), Rihanna en "Can't Remember to Forget You" (2014), Karol G en TQG y Cardi B en Puntería. "Choka Choka" es, por tanto, un hito discreto pero significativo en una carrera que no suele abrirse fácilmente a las colaboraciones femeninas.

Musicalmente, la canción es una celebración de la mezcla. Se mueve entre el funk brasileño, el pop urbano y un toque electrónico que le da un aire futurista, con una letra bilingüe que alterna español y portugués de forma natural. Uno de los momentos más sorprendentes es escuchar a Shakira cantar en portugués, un registro prácticamente inédito en su repertorio, adaptándose con soltura a un género que no es el suyo.

La letra arranca con una declaración de intenciones: "Acelerada, no se comporta / Lo que puedan pensar, ya no le importa / Todas salieron a romper la calle / Esto no va a parar hasta que estalle". El espíritu de empoderamiento encaja perfectamente con el momento de ambas artistas y con la tendencia de reivindicación femenina que domina la música latina en 2026.

El anuncio oficial llegó el pasado domingo a través de las redes sociales de ambas, con una imagen promocional inspirada en el tarot: Shakira representada como el sol, Anitta como la luna. "No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración", escribió la brasileña al compartir la portada.

El tema se lanza sin videoclip conjunto, algo poco habitual en este tipo de colaboraciones. La razón es sencilla: el material visual ya estaba grabado a finales de marzo, antes de que la participación de Shakira estuviera completamente cerrada, lo que hizo imposible coordinar una grabación conjunta. Anitta ha dejado abierta la posibilidad de grabar uno más adelante, lo que mantiene viva la expectación.

"Choka Choka" es el segundo sencillo del séptimo álbum de estudio de Anitta, Equilibrivm, previsto para el 16 de abril bajo Republic Records. El disco está concebido como un proyecto multilingüe dividido en dos actos: uno en portugués con géneros brasileños y otro en inglés y español orientado al mercado global. La canción actúa como puente perfecto entre ambos mundos, uniendo simbólicamente a Colombia y Brasil, los dos grandes motores de la música en español y portugués.

El lanzamiento llega además en un momento de máxima actividad para Shakira, que está cerrando su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y tiene prevista una residencia de gran formato en Madrid en septiembre, con hasta seis noches en el recinto Iberdrola Music con capacidad para 50,000 personas por noche dentro del llamado "Macondo Park", un espacio de unas 15 hectáreas con música, gastronomía y actividades culturales.

A continuación, las otras cuatro colaboraciones que tiene Shakira con mujeres en toda su carrera: