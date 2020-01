Facundo sale en defensa de Luis Silva: "No es justo que lo estén atacando"

Publicado el Jueves, 2 Enero, 2020 - 06:04 (GMT-4)

Luego de días de ánimos caldeados en las redes sociales y montañas de especulaciones que hablaban hasta de una posible ruptura en la amistad, el actor Andy Vázquez, "Facundo", decidió salir al paso a las críticas contra Luis Silva, "Pánfilo" en Vivir del Cuento, contando la verdad detrás de su sanción y pidiendo a los seguidores del programa que ahora más que nunca apoyen al elenco que quedó.

"En las últimas horas, luego de la salida al aire del último capítulo de Vivir de Cuento, donde ya no estoy, se ha generado una oleada de comentarios y ataques a nuestro querido Pánfilo (Luis Silva)", comenzó Vázquez su extenso post, publicado en su página de Facebook este miércoles cerca de la medianoche. "Lo han acusado de no defenderme. Le han dicho que no debían haber dejado que me expulsaran de la TV Cubana. Amigos, él sí lo hizo. Luis Silva y nuestro director Ignacio Hernández, los dos. A Silva y a Nachy les debo la entrada al programa y todo lo que allí aprendí".

En el post, que lleva por título "A todos los seguidores de Vivir del Cuento", el conocido Facundo relata la verdadera postura de Luis Silva, como desmentido a una avalancha de ataques que le recriminan a Silva haber proseguido el programa sin Andy.

No ad for you

"Ellos son mis amigos, somos una familia. Lucharon lo que nadie puede imaginar por mi permanencia en Vivir del Cuento. El día que me comunicaron la desagradable decisión, fui yo mismo el que les pidió, que no dejaran de hacer el programa, porque no les pueden dar el gusto a los que quieren, hace mucho tiempo, que salga del aire el programa más popular de Cuba. Lo que quieren es destruir el programa", continuó Andy Vázquez.

Fragmento del post de Facundo en Facebook // Foto: captura de pantalla

"A Luis Silva le han ofendido en las redes, lo han amenazado y dicho cosas muy feas. Es un hombre que hace 11 años vive para ese programa Vivir del Cuento. Lo he visto llorar, sufrir cuando algo nos ha quedado mal. Y disfrutar como un niño cuando quedan bien las cosas. No hay quien coja más lucha con el programa que él. No es justo que ahora su público, nuestro público, que tanto amamos, lo esté atacando de esa manera. Somos excelentes amigos y lo seguiremos siendo", agregó Vázquez, quien desmintió hace una semana los rumores de que se quedaba en Miami pero que por el momento permanece en esta ciudad.

"Al público de Vivir del Cuento le pido desde el fondo de mi corazón que lo apoyen", escribió Vázquez. "Ya Facundo no estará más, pero ninguno de los integrantes de ese colectivo tiene absolutamente la culpa, me defendieron a capa y espada sin lograr que quienes verdaderamente tienen la culpa cedieran y rectificaran que mi separación definitiva del programa era una completa injusticia".

Como triste resumen, el actor recalcó que ofender a los inocentes, sobre todo a "Pánfilo", era hacerles el juego a los que sí querían al programa fuera del aire desde hace mucho tiempo.

"A todos los seguidores: - Por favor, no más ofensas a quien lo ha dado todo por su público, no le demos el gusto a quien sea que está detrás de la desaparición de Vivir del Cuento. Los tendré siempre en mi corazón y ustedes apóyenlos para que siga divirtiendo a todos los cubanos en cualquier parte del mundo. Un abrazo a todos. Andy Vázquez (Facundo)".

De esta manera el actor confirmaba además el carácter irreversible de su sanción, a pesar de que rumores en los últimos días sugerían que podría estar solo castigado durante algunos episodios de la temporada que recién comenzó a emitirse el pasado 31 de diciembre con un capítulo titulado "El barrio, la fiesta y el hombre nuevo", ya sin Andy Vázquez en el elenco.

Vázquez fue sancionado de manera fulminante por publicar un video donde abordaba el famoso incidente del mercado de Cuatro Caminos con su habitual sarcasmo, presentando la visión que tendría de esta "batalla campal" un cuadro partidista del país. Aunque su personaje y "Vivir del Cuento" en general han hecho de la sátira a la realidad cubana un látigo incesante, a las autoridades del ICRT y la dirigencia partidista en general le pareció que esta vez la burla llegó demasiado lejos.