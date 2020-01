El gobierno cubano le niega la entrada al futbolista Maikel Chang

Publicado el Jueves, 2 Enero, 2020 - 10:48 (GMT-4)

El futbolista cubano Maikel Chang no recibió la autorización del gobierno para poder entrar nuevamente al país, según publicó el mismo jugador en su cuenta de Facebook.

Chang escapó de la concentración de Cuba en Canadá durante el 2012. Ocurrió en octubre cuando la selección antillana enfrentaba a Canadá para la clasificación a la Copa de Mundo.

El extremo zurdo de 28 años escribió en su cuenta de Facebook: "Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba, como la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba, HOY DEJO DE SER CUBANO, mamita fuerza fuerza, el dolor que tengo en mi pecho ahora mismo no es nada comparado al que debes de tener tu, solo te pido fuerzas".

Aunque CiberCuba intentó comunicarse con el jugador y aún no se ha obtenido una respuesta, es de pleno conocimiento que la Ley de abandonos a delegaciones oficiales de Cuba fue rebajada de ocho a cinco años.

Sin embargo, se desconoce si los que abandonaron delegaciones antes de la puesta en marcha de la presunta modificación estén expuestos a la antigua sanción de ocho años. Por lo pronto, Chang, quien firmó con el Real Salt Lake City de la Major League Soccer para la venidera campaña, no podrá entrar a Cuba hasta Octubre de 2020, fecha que se cumplen los ocho años.

Esta política de reentrada de los atletas que emigraron del sistema deportivo cubano no deja de ser arbitraria. Según ha conocido CiberCuba, muchos atletas han pasado por el aeropuerto y entrado a Cuba antes de los ocho años, otros han sido impedidos de entrar de por vida, y casos como el de Chang tendrán que esperar el tiempo requerido aunque la ley haya sido cambiada.